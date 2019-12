Detención de Laureano González: “No tuvo oportunidad de huir por la rapidez en la actuación de los efectivos”

El jefe de la Policía, Roberto Ayala, se refirió a la detención de Laureano González, acusado de ser el presunto agresor de Nadia Lucero.

Ayala sostuvo que “La gente depositó mucha confianza en la policía y quedó evidenciado por la cantidad de llamados al 101. Se chequeó toda la información que nos llegó”.









“Se hicieron varios allanamientos, registros domiciliarios y en la oportunidad que se lo pudo sorprender, fue por una información que llegó al 101. El personal de la Brigada fue a chequear esa información al barrio Santa María de las Pampas; lo primero que advirtieron fue que estaba el vehículo, que si bien no tenía patente, coincidían las características. Una vez que fueron atendidos y vieron que estaba en el interior del domicilio, quedaron habilitados para ingresar y rápidamente lo redujeron y detuvieron. Era la vivienda de unos amigos que a pesar de que sabían que lo buscan y por qué se lo buscaba, no tuvieron reparo en cubrirlo. No tuvo oportunidad de huir por la rapidez en la actuación de los efectivos”, contó.

Por último, la máxima autoridad de la Policía pampeana aclaró que el agente de guardia que se encontraba en el Hospital el día del hecho, “actuó de buena fe ante alguien que trae a una persona descompensada. El policía se predispuso a ayudar a la persona y cuando los médicos advierten del estado de la chica, la persona que había salido a correr el auto del ingreso de la ambulancia, ya no se encontraba”, explicó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios