Reivindicación a las mujeres y a la Universidad Pública en los actos de Colación de Grado

Se realizaron dos Actos de Colación de Grado y Posgrado de la UNLPam en General Pico. Se desarrollaron en el auditorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias y recibieron su diploma 21 graduadas y graduados de la Facultad de Ciencias Humanas, 8 de Veterinaria, 3 de Ingeniería y 4 de Rectorado.









La primera colación fue de Humanas y presidieron la vicerrectora Verónica Moreno y la decana Beatriz Cossio. El discurso estuvo a cargo de Aldana Funes, egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en el que rescató la Universidad Pública por el valor de la solidaridad. «Estudiar no es un privilegio de unos pocos. La Universidad Pública no se vende, se defiende», dijo.

«Esta colación se celebra en momentos en que a nivel nacional se están dando grandes cambios para el país. Hay un nuevo gobierno, y más allá de su signo, siempre un nuevo gobierno genera expectativas y renueva esperanzas sobre lo porvenir. Sobre todo en momentos en que el país vive una crisis económica de la magnitud como la que estamos sorteando», destacó Morano.

En la segunda colación estuvo la vicerrectora Moreno, el decano de Veterinarias Abelardo Ferrán y el de Ingeniería, Hernán Prieto. El discurso de las y los egresados estuvo a cargo de Macarena Bértola, quien recibió el título de Ingeniera Industrial. «Quiero agradecer a la Universidad Pública, gratuita y de calidad que me dio la posibilidad de ser la primera graduada universitaria de mi familia y a la UNLPam, que me formó profesionalmente y me enseñó de sueños colectivos de realidades diferentes. También es imposible no pensar en todas esas mujeres, las luchadoras, las rebeldes, las inconformistas, las que salieron a buscar la igualdad de derechos y oportunidades de acceder a la educación», dijo.

En su discurso, Moreno destacó: «Soy la primera mujer que preside una colación de grado. Yo soy profesora de Ciencias de la Educación, por eso felicito estas disputas, estas peleas», en referencia a las palabras de Bértola.

«Entendemos y concebimos a la educación superior como un derecho humano universal y así es como debemos garantizarla. A la Universidad Pública, laica y gratuita como modelo de inclusión, donde calidad y cantidad no se excluyen. Es nuestro deber, incluso, pensar en una universidad plebeya que corra los límites acerca de a quiénes está destinada, una universidad comprometida con la transformación del orden social en clave emancipatoria», expresó la vicerrectora.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios