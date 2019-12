Ziliotto destacó la buena relación con Nación: “el Gobierno Nacional va a premiar la eficiencia y es lo que mostramos nosotros”

El mandatario pampeano resaltó el diálogo con el gobierno nacional y recordó que conoce a varios ministros de su trabajo legislativo. Destacó el equilibrio económico de La Pampa y se mostró muy optimista en conseguir fondos para realizar obras en la provincia.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, participó en el brindis de fin de año que se realizó con la prensa en Casa de Gobierno y adelantó que La Pampa firmó la adhesión al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que lanzó el ministro de Salud Ginés González García, aclarando que La Pampa ya contaba previamente con su propio protocolo.









Consultado sobre el impulso a las industrias y el desarrollo productivo que pretende dar el gobierno provincial con líneas de crédito del Banco de La Pampa, precisó que “apostamos a que la inversión productiva sea mucho mejor negocio que la especulación financiera y eso es darle al sector privado las herramientas para que puedan poner a producir. Además, se fomenta también el consumo y que se tenga la posibilidad de vender en el mercado los productos que se estén fabricando o vendiendo”, dijo a Plan B la conferencia de prensa que se realizó en Casa de Gobierno, en el marco del brindis de fin de año con la prensa.

“Eso tiene que ver con la reactivación económica y tenemos como ideología, como convicción, un rol claro del Estado: intervenir en la economía a favor de la gente y en este caso, a favor de los empresarios de La Pampa. Eso significa dar más trabajo, mejorar las condiciones económicas de las empresas y eso va a redundar en una mejor calidad de vida de todos los pampeanos”, afirmó el mandatario. “Tenemos que gobernar para todos: los más vulnerables, los empleados públicos y el sector privado y esta es una de las muestras, más todas las que estaremos anunciando en enero”, dijo el mandatario pampeano.

—¿Por la relación con el gobierno nacional, La Pampa podrá contar con obras y viviendas?

—Con respecto a ese tema, yo quiero tomar el último párrafo de mi discurso, cuando hablaba que convocaba a todos los sectores para consolidar el desarrollo de La Pampa y estemos orgullosos de ser pampeanos. En estos días, concurrimos a una convocatoria del Presidente y cuando veía que los mandatarios firmaban una adenda, me sentía orgulloso de ser pampeano. La enorme mayoría de las provincia fue a que el Presidente les determinara un salvataje financiero, para pagar sueldos, deudas y nosotros, en La Pampa, con nuestros propios recursos, con los impuestos que pagan los pampeanos, destinamos más de 1300 millones de pesos.

Anunciamos obras públicas en General Pico, con el Parque Industrial, en Santa Rosa, en Uriburu, en La Adela, en Toay, suman 643 millones de pesos, con dineros nuestros. Y lo que tiene que ver con los programas de contención social, invertimos 610 millones de pesos, más el aporte del Banco de La Pampa. Si hay algo que me entusiasma, es que el Gobierno Nacional va a premiar la eficiencia y es lo que mostramos nosotros. Yo no estaba en la lista de los gobernadores desesperados que fueron a Nación, para pedirles que les perdonen obligaciones y puedan recuperar su caja. Eso es parte del orgullo que siento como gobernador y el que tienen que tener todos los pampeanos.

—Municipios pidieron auxilio para el bono navideño, ¿se tiene que pensar en modificar la ley de coparticipación?

—Nunca como gobierno provincial dejamos a los municipios librados a su propia suerte. Lo dije en la Cámara, en los últimos 12 años, aumentamos el 50% la incidencia del presupuesto provincial de los recursos que en forma automática llegan a los municipios. La descentralización no es un lema y siempre vamos a ayudar a los municipios, pero también vamos a estar exigiendo eficiencia. Vamos a analizar con cada intendente, caso por caso y empezar a trabajar pensando en esa eficiencia, no solo en el gasto. Y eso es una obligación como funcionario, y es también una demanda de la sociedad y en eso, vamos a trabajar.

—¿Hay alguna novedad con respecto a Empatel?

—Con respecto a Empatel, todavía no tenemos conocimiento que se haya designado a un titular. Wado de Pedro sabe que este es un tema neurálgico para La Pampa y quien más sabe del tema, entienden el rol del estado y es del interior profundo como nosotros, es Máximo Kirchner. Vamos a trabajar en conjunto. La Pampa ya tiene la licencia como operador de red de telecomunicaciones, porque hemos cumplido con toda la normativa. Eso lo estamos peleando, junto con Verna y el doctor Gigena, hicimos un pronto despacho, para que el Gobierno Nacional nos otorgue esa licencia. El próximo paso es la asignación del espectro de red, las 4G.

—Infobae destacó su buena relación con Wado de Pedro…

—En estos cuatro años como diputado nacional, he tenido la oportunidad de tratar con diputados de todos los bloques y fuerzas políticas y me toca compartir gestión con muchos compañeros y amigos, de pelear leyes, como la primera ley anti despidos, la ley anti tarifas, de trabajar todos en comisión y nos une una forma de ver la política en forma distintas, de ver cómo se aplican las políticas públicas y en eso tengo, una excelente relación con Wado de Pedro.

Ustedes han visto que hay una gran cantidad de diputados ocupando ministerios. Tengo una excelente relación con Ginés García de la gestión anterior, con Arroyo, con Salvarezza. La última buena noticia que tuvimos con Toti Garay, reunidos con Gabriel Katopodis, es que el presidente de Vialidad Nacional también es un amigo como Gustavo Varela, intendente del conurbano bonaerense, fue diputado conmigo y trabajamos juntos en el régimen anti tarifas. Ahí también tenemos una puerta abierta. Nos tienen en cuenta porque siempre hemos hecho bien las cosas.

—¿Qué opina del congelamiento por seis meses de las tarifas de energía?

—Compartimos al decisión política de congelar por lo menos por seis meses. Eso abre dos caminos y los aumentos de salarios, podrán volcarse al consumo. Además, hay una decisión del gobierno nacional con las empresas privatizadas. En el caso de las cooperativas, tendrán un desahogo, de tanta gente que no podrá pagar sus tarifas. Y en el marco de distribución de la energía, como provincia, vamos a seguir defendiendo el modelo cooperativo.

—¿Esta relación con Nación, permitirá que paguen la deuda con La Pampa?

—Cada vez que saludamos al Presidente o un ministro, les decimos que no se olviden de la deuda con La Pampa y en eso tenemos en cuenta de la coherencia del reclamo. Los dos reclamos de deudas hechos por La Pampa, están en la justicia, que falló en uno y se declaró competente en la otra, tenemos un aval de la justicia. Tenemos que encontrar el momento, hoy por hoy, el gobierno nacional está recomponiendo la caja. La Caja no existe y lo mismo pasa en los ministerios. No hay un peso y hay deudas.

