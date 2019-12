Pablo Maccione: “vamos a trabajar en una red de Formación Docente y en programas de reingreso al secundario”

El ministro de Educación de La Pampa, Pablo Maccione, dialogó con Plan B y trazó los lineamientos de su futura gestión de gobierno.

El titular de la cartera educativa afirmó que continuarán el trabajo iniciado por la ministra Garello y dijo que profundizarán los trabajos de Formación Docente. “Vamos a trabajar en la constitución de una red de Formación Docente Permanente y estamos pensando en cómo instrumentarla, ya estamos avanzando”, dijo.









“Además, haremos un trabajo muy fuerte en el nivel secundario y si bien se ha avanzado en el programa de reingreso y ahora hay seis de diez estudiantes que vuelven a las escuelas, hay cuatro que no lo hacen. Eso implicará un trabajo muy grande, de mucha participación, donde no solo opinará el ministerio, sino también los docentes, los alumnos que han abandonado la escuela, la familia, que también tiene que tomar parte de las expectativas que tienen del nivel secundario”, precisó el ministro.

“Por ahí irán los grandes lineamientos del ministerio, que no son de inmediata resolución, pero que hay que empezar a trabajar. Hay que interpelar el sistema y ver de qué manera encontramos el mejor camino para que haya calidad de educación, inclusión, y todos terminen la educación obligatoria”, agregó.

Consultado sobre si hacen falta más escuelas en la provincia, Maccione opinó que en principio no. “Cantidad de espacios físicos, te diría que no hacen falta que uno lo puede ir solucionando. Sí hace falta generar una oferta que incluya las expectativas de quienes van a estudiar y un fuerte trabajo territorial, en el lugar dónde están instaladas las escuelas, para incorporar a la comunidad, que nos ayuden en el proceso educativo porque, como decía la ministra Garello, la escuela sola no puede”.

Además confirmó que en el 2020 habrá una readecuación de los fondos a las escuelas con partidas bimestrales. “Es como se viene haciendo desde este año y La Pampa garantiza el refrigerio para el 100% de las escuelas, en todas las modalidades y niveles, incluidos los institutos de Formación Superior. Haremos la adaptación de los depósitos en las escuelas y esos fondos estarán cubiertos. Es una garantía que tenemos”, agregó.

Consultado sobre el estudio realizado que planteó que estarían cubiertas las matrículas de docentes por los próximos años, Maccione dijo que “esto se basa en un trabajo que plantea que la cantidad de docentes que se van jubilando y la evolución de la matrícula, estarían cubiertas las necesidades de docentes por unos años de Educación Inicial y Primaria”, dijo.

“Por lo tanto, no habría posibilidades de generar puestos de trabajo para estos casos. Igualmente, las vacancias se abren donde se necesitan y por eso se abrieron extensiones áulicas en los Institutos de Formación Docente en 25 de Mayo, Santa Isabel, en Realicó e Ingeniero Luiggi. No es que no se toman las necesidades del sistema educativo, pero sí tenemos que trabajar de acuerdo a lo que el sistema educativo demanda y, además, tampoco es que ningún docente que trabaja en los Institutos de Formación Docente, se van a quedar de trabajo”, afirmó Maccione.

“Aclaro que van a seguir trabajando el día lunes en una mesa de trabajo con los funcionarios del área. Eso está en evolución y trabajo constante, con diálogo establecido con las autoridades”, agregó.

Por otra parte, Maccione, se refirió a la situación de los trabajadores docentes del Programa Vértice Educativo, quienes manifestaron su preocupación por el cese de sus cargos a fines de diciembre.

Maccione negó que sean trabajadores precarizados. “Son trabajadores monotributistas, no precarizados, que prestan un servicio al programa Vértice, creado por ley, que establece que se inicia en marzo y termina en diciembre”, señaló el ministro.

“Ahora estamos viendo con las áreas correspondientes del ministerio, las alternativas viables, para tratar de mejorar la situación de un programa que cumplió su primer año y que surgió como consecuencia del abandono del financiamiento del gobierno nacional de los programas socioeducativos”, recordó Maccione.

“Y en este momento, está en proceso de evaluación, con los directores de las distintas escuelas que participaron en cada uno de los 49 territorios en la provincia, para fortalecer este programa, que se continuará”, confirmó el ministro.

