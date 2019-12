Gran éxito de la Corre Caminata solidaria: “Yo tengo una hija y sé lo que significa para los chicos tener un juguete en Navidad”

Así se expresó el ganador de la prueba en los diez kilómetro, Alfredo Aguirre. Yamila Maidana fue la vencedora en la categoría femenina y Ulises Coppo y Pamela Araneo en los 5 kilómetros.

“Cuando se da esta sinergia entre el privado con el Estado, se pueden generar cosas maravillosas, verdaderas fiestas populares”, manifestó el intendente de la ciudad, Luciano di Nápoli, minutos después de haber participado de la corre caminata “Por mil sonrisas”, en beneficio de merenderos y comedores de esta capital, organizada junto a la empresa “Corner”, y que reunió a más de mil quinientos participantes.









Di Nápoli dijo estar “feliz, estamos haciendo lo que queríamos hacer, que haya fiesta popular en la calle, que Santa Rosa vuelva a recuperar mística. Dijimos que la feria del regalo iba a estar en la plaza y está saliendo de manera maravillosa. Tuvimos el apoyo de la Cámara de Comercio y del Centro de Empleados de Comercio, organizadores de la fiesta de las calles que salió magníficamente, y de los comerciantes que adornaron la Avenida San Martín”.

“Yo tengo una hija y sé lo que significa para los chicos tener un juguete en Navidad”

Alfredo Aguirre, ganador de los 10 kilómetros dijo que “desde el principio salí muy rápido, a 3:40 o 3:50 el kilómetro, hice los 5, en 15 minutos 45 segundos y después mermé un poco a los 7 u 8 kilómetros, pero después me volvió a levantar la gente y terminé cómodo y a buen ritmo”.

De todos modos acotó que “lo bueno fue la causa y estoy orgulloso porque la gente respondió y eso es meritorio de la familia santarroseña…entre todos pudimos juntar más de mil quinientos juguetes para los niños y yo, que tengo una hija, sé de lo importante para todos y todas las niñas tener un juguete en Navidad”.

“Diosito escuchó la plegaria”

Sumamente contenta por la realización de esta prueba, estaba la ganadora en los 10 kilómetros, Yamila Maidana: “estaba anhelando que se volviera a hacer esta carrera, yo en su momento la pude correr y luego ya no participé porque estaba embarazada y después nos e hizo más…pero se ve que Diosito escuchó la plegaria y se pudo volver a hacer, es linda por la cantidad de gente que convoca, por un motivo común: que los niños y niñas tengan una gran alegría en estas fiestas”.

“Disfruté mucho la carrera, fue muy divertida, hice el recorrido en 39 minutos, lo que es un buen tiempo en estos inicios de pretemporada que estoy transitando”, cerró.

“Carreras como éstas son para felicitar a los organizadores”

Ulises Coppo, el ganador entre los varones, en 5 kilómetros, dijo que “salí fuerte y después llegué cómodo, sin necesidad de forzar mucho el final, mi tiempo fue de 16 minutos 30 segundos”.

“Carreras como éstas son para felicitar a los organizadores porque les sacamos una sonrisa a todos los niños que no pueden recibir regalos en estas fiestas y superamos las mil personas, por eso están buenos este tipo de eventos, por lo solidarios que son”, manifestó.

“La gente de Santa Rosa es increíble, sale a las calles y te alienta como nadie”

La victoria en 5 kilómetros entre las mujeres fue para la trenquelauquense Pamela Araneo, que reveló que “me enteré hace poquitos días de esta carrera y como tenía previsto en mi plan de entrenamiento tirar 5 kilómetros el sábado, me dije voy y corro en Santa Rosa, que ha sido mi referencia siempre, yo empecé a correr aquí en las pruebas de cross y es un circuito que me encanta”.

Para agregar “no tengo más que palabras de agradecimiento para la gente de Santa Rosa que es increíble, que salen a las calles a alentarte por más que no seas de acá” y respecto a la prueba (“en la que salí muy fuerte, a 3:30, y eso al final se paga”) dijo que “es una idea hermosa, que sea solidaria, porque hay gente que no tiene 400 o 500 mangos para una inscripción, pero sí para comprar un juguete, entonces no se queda sin correr y no quedan niños sin juguetes en Navidad, hermoso”.

