Al menos diez municipios solicitaron asistencia financiera para el pago de aguinaldos

Así lo confirmó el ministro de Hacienda Ernesto Franco en declaraciones radiales. Opinó que la porLey de Solidaridad y Reactivación Productiva genera un oxígeno de 180 días para evaluar la situación, además de inyectar dinero en la economía.

El ministro de Hacienda, Ernesto Franco, confirmó que son diez los municipios que han solicitado asistencia financiera para el pago de aguinaldos y el bono de fin de año, que fue acordado en paritarias provinciales.









“Los pedidos se canalizaron por la Secretaría de Asuntos Municipales y ayer ajustábamos la situación particular de muchos municipios”, reconoció en declaraciones radiales.

“Hay que recordar que la provincia incrementó a costa de Rentas Generales, la coparticipación en un 45% y no habría motivos para el pago de estos bonos, si la Provincia no tiene problemas. Pero hay casos puntuales, el traslado de un gobierno al otro y en algún momento se debe hacer algún tipo de ley para tener en cuenta gastos en ejercicio, para no comprometer a una autoridad que luego continúa”, dijo Franco.

“En este caso, quienes han solicitado ayuda son municipios medios, no los grandes. El planteo no es tanto municipios chicos o grandes, sino municipios mentirosos de otros que no lo son. Lo que nosotros proponemos como eje de coparticipación, es una información de los recursos propios, auditados por los Concejos Deliberantes. Hoy por hoy nadie controla y los tiempos son muy exiguos para que un municipio pueda controlar a otros, porque no le sacan a la Provincia, sino que se sacan entre sí. Es un tema profundo y estamos trabajando con Asunto Municipales y en algunos casos, definiendo con el Gobernador, la ayuda que se ha dado a diez municipios, por primera vez en los últimos cuatro años, ya que no ha habido anticipos de coparticipación, excepto a los de Santa Rosa, General Pico, 25 de Mayo y Realicó”, afirmó Franco en declaraciones a periodistas de Radio Noticias.

“Hasta el día de ayer eran diez los municipios, que solicitaron ayuda para abonar aguinaldo y se ha previsto lo que va a originar la suma fija, al margen de que se pague el noveno día hábil”, añadió Franco.

Consultado sobre la expectativa para La Pampa en el 2020, Franco dijo que “nos hemos reunido en Casa Rosada con gobernadores, en el ministerio del Interior con la gente de Wado de Pedro, en realidad con Silvina Batakis, que se relacionará con los ministros de Hacienda de las distintas provincias.”

“En realidad, los casos de San Luis y La Pampa son especiales, porque no firmaron el Consenso Fiscal. Tenemos la esperanza que todas estas medidas que se están tomando, generen nivel de actividad. Tenemos la ventaja del no apremio económico. En la medida que no haya un nivel de actividad económica mejor y no se mejore la posibilidad de conseguir dólares por parte de Nación, no va a haber posibilidades para nadie. La única alternativa es el aumento de la actividad económica, impulsar la construcción de viviendas y la industria automotriz, creo que por ahí va a pasar las cosas, también bajar las tasas”, evaluó Franco.

Ante la pregunta sobre las medidas económicas impulsadas por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, Franco las calificó como “medidas de última instancia, en el sentido de decir, déjame ubicarme y me tomo 180 días”, evaluó.

“Como todas medidas, hay ganadores y perdedores. Nosotros, por directivas del Gobernador, debemos buscar medidas que no perjudiquen a los pampeanos, como por ejemplo la segmentación de las retenciones. Hay que estudiar y discutir la mayor cantidad de beneficios que esta ley traiga en todo sentido. Hay que cambiar el eje, nosotros al no firmar el Consenso Fiscal, quedamos en el medio y podemos exigir un poco más y reclamar”, afirmó Franco.

“Creo que el gobierno anterior habían sacado los Bienes Personales, un impuesto que era redistributivo y el dólar beneficiaba a ciertos sectores. Hoy el esfuerzo lo tienen que hacer todos y ser conscientes que hay que hacer rendir ese esfuerzo, la importancia de cada peso que el contribuyente pone, se refleje en hechos de gobierno y hoy por hoy, generen nivel de actividad. Es la única situación: cuidar el empleo que existe y generar nuevos empleos, es todo un desafío, ya que en los últimos años cayó toda la actividad”, agregó el ministro de Hacienda.

“Como paradigma, el gobierno tiene un oxígeno de 180 días para negociar la deuda y ver cómo atacar cada frente. Lo importante es que está inyectando dinero a la economía y generará actividad. Es algo que de a poco se va a ver y eso genera expectativas, si se hiciera una encuesta en las expectativas, creo que está mejor que tiempo atrás”, cerró Franco.

