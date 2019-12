Sabina Frederic consideró que Gendarmería tuvo responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado

La funcionaria consideró que el operativo estuvo “pésimamente realizado” y que hará una revisión de la cadena de mando que participó del ejercicio. Sus definiciones sobre la derogación de los protocolos de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic consideró que hubo responsabilidad de Gendarmería nacional en el operativo que finalizó con la muerte de Santiago Maldonado y lo describió a como “pésimamente realizado”, en una extensa entrevista en la que dio también definiciones sobre la derogación de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad que había impulsado por su predecesora Patricia Bullrich. Entre los cambios definidos aparecen la eliminación de la obligación de las policías en pedir el DNI en los trenes, la resolución que legalizó la «doctrina Chocobar” y el uso de las pistolas TASER, entre otras.









En diálogo con radio Metro, la periodista María O’ Donnell indagó sobre las causas del fallecimiento del joven artesano. “¿Creen que el operativo (de Gendarmería) tuvo responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado?”, consultó la conductora. Y Frederic respondió afirmativamente, sin dudar.

“Sí, fue un operativo pésimamente realizado. Las decisiones que se tomaron fueron totalmente desacertadas y por fuera de los protocolos, y eso lo sabe Gendarmería”, sostuvo la titular de la cartera de Seguridad. “El jefe del escuadrón se fue al baño (en el momento del operativo), quedó el segundo y no esperó al primero. Tampoco se esperó al móvil 4 de La Pampa, que es el que estaba preparado para intervenir en este tipo de episodios. Cruzar la cerca persiguiendo a la gente como lo hizo Chocobar también estuvo mal”, enumeró.

En esa línea, Frederic evitó opinar cuál fue el rol de Gendarmería, ya que es una atribución del Poder Judicial. “Desaparición (forzada) aparentemente no hubo por las pericias que se hicieron y lo que sabemos del proceso judicial. Ahora está la caratula en abandono de persona. Podían haber creído que esa persona podía cruzar tranquila, o no atender la situación de una persona que no solo estaba huyendo, sino estaba siendo víctima de un accidente. Pero no me corresponde a mí decirlo”.

Además, aclaró que el Ministerio va a colaborar con la investigación y que hará una revisión de las responsabilidades en toda la “cadena de mando” que participó del operativo que culminó con los decesos de Maldonado y Rafael Nahuel: “Vamos a aportar toda la información que la Justicia pida y una revisión disciplinaria, para generar un informe de las lecciones aprendidas sobre lo que se hace y lo que no se debe hacer, porque no es la primera que ocurre. Estos tipos de episodios no suelen tener consecuencias disciplinarias ni operativas, y tienen que ser una fuente de aprendizaje hacia dentro de la fuerza y hacia la sociedad”.

Doctrina Chocobar

Acerca de la defensa y el protocolo (hoy derogado) sobre la prerrogativa de las fuerzas de seguridad de disparar sin dar la voz de alto, Frederic indicó que se restableció que las policías tendrán como referencia al “Código Penal” en su actuación para la prevención o persecución del delito, que lo “remiten al principio de la legítima defensa” (propia y de terceros) y que no se seguirá “el criterio de Bullrich que es el cumplimiento del deber por encima de todo”.

“Nosotros somos el Ministerio de Seguridad, no somos el de Justicia ni los fiscales o jueces. La policía no hace Justicia por mano propia. Creemos que hay mantener esa separación. Con Chocobar el hecho criminal ya había cesado, el policía tenía que dar la voz de alto o pedir refuerzos, y no ajusticiar por la espalda. La policía tiene que encargarse de apresar al detenido”, opinó.

