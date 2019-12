“El planteo de Franco es parcial y tardío”

El diputado radical Mauricio Agon se metió en la polémica

suscitada en torno a los dichos del Ministro de hacienda y Finanzas Ernesto Franco.

“Franco hablo de “municipios mentirosos” y la verdad es que con la antigüedad que

tiene el Ministro en el cargo que ocupa es casi un chiste lo que está diciendo”, dijo.

El Diputado explicó que el motivo de este pleito no es nuevo «sino que es un problema que se arrastra desde hace ya muchísimo tiempo, cuando sin quererlo muchos Intendentes y Presidentes de Comisiones de Fomento explotaron una cláusula de la ley que deberíamos modificar».

“El 40% de la porción que se lleva de la torta cada Municipalidad y/o Comisión de

Fomento se explica por la cantidad de recursos propios que perciben en relación al total que se recauda entre todas”, agregó.

Agon señaló que en el caso de aquellas localidades donde el sector privado no

incursionó en actividades imprescindibles para el normal desarrollo de la vida diaria, «lo terminaron haciendo directamente desde las municipalidades, cuestión que les permitió alzarse con una suculenta cantidad de ingresos a nivel bruto que se consideran recursos propios a los efectos de la ley».

“Las estaciones de servicio son el ejemplo más característico, pero también se da con la televisión por cable, y con actividades de índole industrial como la frigorífica», indicó.

El legislador explicó que frente a este fenómeno «los jefes comunales que solo perciben como recursos propios tasas municipales, derechos y multas, entre otros, se ven obligados a agudizar el ingenio al límite de la ley».

“Los más prolijos son los que por ejemplo, arreglan con el club del pueblo oficiar como organizador de la fiesta popular de la localidad de modo tal de hacer pasar la recaudación por la cuenta corriente de la Municipalidad, y los más osados son, tal como lo denunció la ex Intendenta de Realicó Roxana Lercari ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, los que fabrican ingresos que no percibieron», citó.

Por ultimo Agon añadió que justamente como el tema no es nuevo, «a lo de Lercari hay que agregarle que el ex Intendente de Santa Rosa Luis Larrañaga fue denunciado por este tema, y dado que Franco no es un principiante en estas cuestiones», acaba de presentar un pedido de informes en la legislatura pampeana, que acompañó todo el bloque UCR, con el objetivo de que Franco aclare sus dichos de modo tal de poder disipar las dudas que sembró sobre todos los intendentes de la Provincia.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios