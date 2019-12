Trabajadores de Vértice Educativo: “hay un ninguneo para nuestros derechos pero no para nuestros deberes”

Jorge Betervide, trabajador del Programa Vértice Educativo, entregó esta mañana una nota al ministerio de Educación para tratar la situación de las y los integrantes del programa, que finaliza en diciembre. Asegura que la situación es muy irregular en lo laboral. Cobran entre $4800 y 9600.

Jorge Betervide es uno de los trabajadores del Programa Vértice Educativo, iniciativa del gobierno pampeano que albergó a los ex trabajadores de los programas CAJ y CAI que Nación eliminó durante la gestión del macrismo y desde la provincia, se decidió absorber, preservando fuentes de trabajo de talleristas y trabajadores comunitarios.









Desde entonces, las y los trabajadores cobran sueldos de $4800 y $9600, en una situación indefinida desde los derechos laborales, ya que a pesar de trabajar en Educación, ejercen funciones de abril a diciembre y no reciben salarios durante enero ni febrero, como tampoco, al no estar incluidos en la paritaria docente, son alcanzados por los acuerdos paritarios.

En ese marco, Jorge Betervide y un grupo de trabajadores se acercaron hasta el ministerio de Educación para pedir una entrevista con el ministro Juan Pablo Maccione, y tratar su situación a la que definió como irregular.

“Vinimos a solicitar una entrevista, a través de una nota, con el ministro de Educación, ya que oportunamente nos había hecho saber que no hacía falta una nota, pero en la práctica, no nos ha recibido y viene pateando una reunión a una fecha que hasta ahora no se determina”, dijo a Plan B.

“Por eso, simplemente venimos con la formalidad de la nota, para darle un dejo de formalidad y tener una respuesta nosotros y no a través de los medios, como ha ocurrido hasta ahora”, aclaró.

Consultado sobre la situación actual de las y los trabajadores de programa Vértice, Betervide dijo que “la ley provincial de creación del programa, no contempla el pago en enero y febrero de ninguno de los trabajadores.”

“Habla de una especie de contrato de locación de servicios de marzo a diciembre que, para los que no tienen legajo de Educación y para quienes tienen legajo, es una especie de suplemento, que también va de marzo a diciembre, con lo cual, implícitamente, deja claro que en enero y febrero no se paga”, agregó.

“Por otra parte, nosotros recibimos una actualización del 20% en el año de aumento salarial, muy distante de la cláusula gatillo, estamos en negro y quienes tienen legajo, lo reciben como un suplemento y quienes tienen legajo y no tenemos otro trabajo, como yo, tenemos un recibo de sueldo donde no figura ninguna carga y ninguna deducción, como único ingreso de $4800 en el caso de talleristas o $9600, en el caso de los comunitarios, con cero carga y cero reducción. El recibo arranca y termina con ese único ítem, de sueldo”, explicó Betervide.

—¿No están incluidos en la paritaria docente?

—No estamos y el ministerio volvió a dejar en claro que no existimos. Se habló de nosotros porque había un par de compañeros ahí.

—¿No es del todo cierto que la provincia se hizo cargo de los CAJ y CAI?

—Hay una ley que avala la creación y en la práctica hay un ninguneo permanente en los beneficios de ser docente, pero no para los deberes. Para los derechos sí hay un ninguneo y para los deberes no, ya que quienes tenemos legajo, debemos anotarnos en el doble turno, aunque no tengamos otro laburo, hay compañeros que están en doble turno y están en Vértice Educativo, tienen que renunciar y no pueden seguir.

En el caso de los monotributistas y en el caso de los que tienen recibo de sueldo, les han sacado la Asignación Universal por Hijo porque el argumento de Anses es que tenemos recibo de sueldo. No recibimos bono navideño, ni aguinaldo, ni nos pagan vacaciones. La Ley lo contempla, para mí está viciada de nulidad por todos lados y si la agarra un abogado, se hace un festín. Hay una Ley que contempla la creación, pero la Ley hace agua por todos lados y el Gobierno se encarga de meterle más agua, me parece.

