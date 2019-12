Los Juegos Deportivos de Verano se realizarán en Toay

Abarcarán a ocho disciplinas y serán el cierre de las Colonias de Vacaciones. Se desarrollarán entre el viernes 10 y domingo 12 de febrero.

Alejandro Bagatto, director de Deportes del gobierno de La Pampa, dialogó con Plan B y celebró el anuncio de la Subsecretaría de Deportes, que confirmó a Toay como sede de los Juegos de Verano.









“Esto ya fue confirmado por la Subsecretaría y los juegos serán del 10 al 12 de febrero, Toay será sede de los Juegos Deportivos de Verano. Esperamos la participación de todos y ya estamos trabajando con el equipo técnico y con el equipo de todas las localidades para hacer un clasificatorio para estos juegos”, dijo.

“En este sentido, ya nos juntamos con el intendente para hacer la primera charla informativa y nos tenemos que juntar con Claudia Lucero, la encargada de la Dirección de Deportes de Toay, para ponernos a disposición y organizar estos juegos que son lo mejor de verano y el cierre de las Colonias de Vacaciones Pro Vida.

Consultado sobre las características de los juegos, Bagatto dijo que “son clasificatorios para algunas instancias de los Juegos Evita y para armar los seleccionados que nos van a representar en esos juegos”.

—¿Cuántos chicos y chicas participan?

—Siempre participan entre 1500 y 1800. Eso depende de la convocatoria de cada localidad y cada deporte que será parte de estos juegos. Abarca a ocho disciplinas, como natación o beach vóley. La mayoría de las actividades se realizarán en el Complejo municipal ‘Horacio del Campo’, salvo las carreras de aventuras que se realizarán fuera de este complejo de Toay.

Este es un complejo hermoso y que está puesto en un epicentro que permite a todas las localidades llegar bien, en cuanto al tema de las distancias.

—¿Cuáles son las edades de los chicos que participan en estos juegos?

—Estamos trabajando con el rango de los sub 12, los sub 14 y los sub 16.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios