Oriana Arrieta: “estoy feliz porque se hizo justicia”

Oriana Arrieta destacó la decisión del ministro Diego Álvarez de anular un concurso en la administración pública y dijo que volverá a presentarse para rendir. “Soy una persona segura de mí, no apelé a la lástima ni la victimización, no soy digna de eso, no me lo merezco”, afirmó.

Oriana Arrieta celebró la anulación del concurso en la administración pública realizada por el actual ministro Diego Álvarez, luego de su denuncia por un supuesto arreglo para beneficiar al ex chofer de la ex ministra Fernada Alonso.

Empleada administrativa en la Subsecretaría de Descentralización Territorial desde hace 20 años realizó una denuncia a comienzos de diciembre, luego de que se presentara a un concurso y lo ganara, pero que no se la reconociera por ser transexual.









Ante las denuncias por irregularidades y sospechas de un trámite arreglado, esta semana, el actual ministro Diego Álvarez anuló el concurso en la administración pública. “Lo veo como lo que debería pasar, porque se debía hacer justicia. Igualmente, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas va a seguir con su investigación, debido a los tiempos administrativos, como las irregularidades más importantes, pero investigará otros delitos”, dijo.

“Gracias al nuevo ministro, Diego Álvarez, se anuló el concurso y estoy a la espera de una nueva convocatoria para presentarme a rendir. Espero que este señor que sabía tanto, se presente a rendir, pero todo lo denunciado quedó a la vista, ya que ellos no se defendieron de mis acusaciones y quedaron acorralados”, afirmó al periodista Daniel Lucchelli de Radio Nacional y LU 100 AM 1040.

“También agradezco mucho a los organismos que me ayudaron, como el gremio ATE, la FIA, donde solicito que se siga la investigación. Hay otras irregularidades más delicadas, como que se averigüe como hizo el señor para recategorizarse en menos de un mes, conseguir un título, el cambio de rama, todo en menos de un mes, un tiempo de días”, afirmó Oriana.

“Aclaro que no tengo nada en contra de este hombre. Es una circunstancia, critico a este hombre por beneficiarse de esta manera”, aclaró.

“Este concurso partió mal barajado de antemano. Los concursos y las categorías estuvieron siempre digitadas, pero nadie se animaba a denunciar, por miedo a las represalias. Pero si yo soy tu compañera y vos hacés las pruebas y ejercicios… fue muy evidente. No por subestimar al hombre, pero no puede hacer lo que hizo, en su examen contestó como un abogado, sabía cosas muy difíciles de saberlas, si no las desarrollás administrativamente y él fue siempre chofer”, recordó.

—¿Denunciás que a este señor le entregaron las preguntas de antemano?

—No me cabe ninguna duda. Además lo ocurrido en estos cuatro años de gestión. Yo denuncié en enero a la ex ministra por discriminación. Y en estos cuatro años, no me recibieron, no me ubicaron en ningún lado. El concurso era una forma fácil de quitarme del medio, una manera de burla. Yo entendí que debía hacer la denuncia para que los concursos sean honestos y verdaderos en el futuro, quien los gane, los merezca, haya estudiado.

—¿En qué categoría estás como empleada pública provincial?

—Yo me presenté a rendir en cinco categorías y gané en las cinco. Pero solo me dieron la cuatro, porque no había ningún entongado. Me promovieron a la Categoría 4 en agosto de 2019. Cuando me presenté a este nuevo concurso, yo no podía ganarlo, era evidente.

—¿Te trataron mal en la gestión anterior?

—En 20 años que trabajo en la provincia, jamás viví algo como en esa gestión. Y lo que más me duele, es que son mujeres. Yo no soy una persona violenta y siempre manifesté de querer hablar con ella (Fernada Alonso) pero nunca me recibió. Yo siempre fui segura de mi sexualidad, el problema lo tienen las otras personas.

Soy una persona segura de mí, no apelé a la lástima ni la victimización, no soy digna de eso, no me lo merezco. Soy una persona común, está en el otro el problema, soy una persona muy querida. Nunca focalicé mi vida en lo que pensaba el otro.

—¿Cuándo sería la fecha del próximo concurso?

—Según me dijeron de ATE, sería el año que viene. Yo estoy feliz porque se hizo justicia y porque mi reclamo valió la pena, no solo por mí, sino por otros que reclamaron, que le pasaron lo misma mesa examinadora.

Aspiro a que sigan los concursos y establezcan otra forma para hacerlo. También queremos que le gremio sea parte de la Mesa Examinadora o pueda ser veedor.

—¿Para vos el Jefe de Despacho y el abogado de ministerio tienen responsabilidades en lo que pasó?

—Sí. Él es un empleado, no puedo juzgarlo. Pero también estaba su ética de profesional. De hecho, cuando entró Diego Álvarez, lo movieron de lugar, creo para amortiguar todo lo que pasó.

