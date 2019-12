Rodolfo Álvarez: “vamos a ser austeros, los funcionarios de la municipalidad no van a cobrar el bono”

El intendente de Toay dijo que están analizando la situación financiera del municipio. Por el momento, no pedirán asistencia a Provincia y no quiso opinar sobre la polémica entre Rojas y Franco, por pedido de fondos para comunas en la provincia.

El intendente de Toay, Rodolfo Álvarez, participó esta mañana del lanzamiento de la Capacitación Plan Pro Vida Verano 2020, realizada en el Complejo municipal “Horacio del Campo” y se refirió al cruce entre el ex jefe comunal y diputado provincial del PJ, Ariel Rojas y el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, por la ayuda económica solicitada por algunas comunas para el pago de salarios.









En este sentido, Álvarez señaló que “la ciudad de Toay está haciendo un análisis pormenorizado de la situación financiera. Ya llevamos veinte días y tratamos de cumplir, de la mejor manera posible, con las obligaciones que tiene el municipio, sin necesidad de ir en busca de ayuda financiera.”

“Esto no quiere decir que en un par de días no tengamos que hacerlo, pero hasta hoy, hemos elegido el camino de cumplir y ser austeros en algunas cuestiones, como por ejemplo que los funcionarios de la ciudad de Toay no van a cobrar el bono respectivo. Es una medida que se toma para ver cómo, entre todos, buscamos la mejor situación de cada uno de los municipios”, dijo a Plan B.

—¿Pueden pagar el bono al personal o necesitan recurrir a Provincia?

—Ahí estamos. Trabajamos para ellos. El municipio de Toay no solo tiene personal en relación de dependencia por la Ley 643, sino que tenemos un importante plantel de contratos que tienen dos modalidades, que no estarían contemplados en la Ley 643, pero que queremos incluir en una ayuda económica al estilo del bono.

—Rojas dijo que había sido maltratado, ¿usted se sintió así?

—No, porque no he tenido oportunidad de hablar del tema. La política fue sentarnos en el escritorio y analizar al máximo posible las posibilidades que tenga el municipio de este tema. No tengo opinión al respecto de lo que dijo el diputado ni lo que haya dicho el ministro.

—¿Coincide en que hay que modificar la Ley de Coparticipación?

—Muchos intendentes solicitaron, reunidos con el gobernador, que la Ley de Coparticipación sea modificada, pero esto es cuando la sábana es corta. Uno tira para el lado y se destapan los pies. Por eso, depende cómo se vea. En la medida en que se modifique la fórmula, algunos municipios quedarán desprotegidos y otros no, como ahora, otros están desprotegidos y no lo harían.

—¿Evaluó el aumento de dieta que se hicieron los concejales?

—Hemos trabajado sobre un presupuesto que trate de llegar a todos los sectores. Creo que el sector de concejales, es importante para el municipio. Estamos tratando de resolver esta cuestión de la mejor manera posible y en las medidas de las posibilidades económicas, vamos a tratar de cumplir todas las obligaciones que el municipio tiene.

Pro Vida en Toay

Por otra parte, Álvarez se refirió a la Capacitación Plan Pro Vida Verano 2020, que se realizó en el Complejo municipal «Horacio del Campo», Avenida 13 de Caballería n° 970, y dijo que “la tarea que desarrollará el gobierno de La Pampa, a través del ministerio de Desarrollo Social, tiene que ver con implementar y dar las primeras actividades de coordinación del programa Pro Vida, para socializar, en un momento único, con todos los equipos técnicos de las localidades de la provincia las actividades, operativo y marco legal que brindaremos a niños, niñas adolescentes y adultos mayores”.

“Nosotros estimamos que en Toay el número del Pro Vida superó todas las expectativas. Ya en el 2018 al 2109, fue un récord absoluto, superando las 200 personas y este año tenemos el mismo número. Tal vez esto se dé por las nuevas metodologías que se están implementando, en función de lo que tiene que ver con la recreación, la inclusión de hábitos saludables y todas aquellas cuestiones donde el programa Pro Vida intenta acercarse a la sociedad y allanar inconvenientes que de otra manera, no se pueden resolver”, agregó el jefe comunal de Toay.

Consultado por los recursos que se destinarán desde Toay, Álvarez dijo que “puede andar entre un millón y medio y dos millones de pesos. Eso tiene que ver con el clima, ya que, por ejemplo, si hay mucho sol, hay que hidratar a la gente, detalles que a un funcionario se le puede escapar, pero los equipos técnicos lo tienen bien presente”, cerró.

