Toay: por el momento, no podrán reductores de velocidad en la Avenida Perón

El jefe comunal de Toay, Rodolfo Álvarez, confirmó a Plan B que por ahora la comuna no evalúa colocar reductores de velocidad en la jurisdicción de Toay.

Rodolfo Álvarez confirmó a Plan B que por ahora la comuna no evalúa la colocación de reductores de velocidad en la Avenida Perón, en la jurisdicción del municipio.

“Por el momento no lo evaluamos. Es una facultad del Concejo Deliberante poder autorizar las intervenciones del espacio público. Como tenemos independencia jurisdiccional, hay cosas que podemos obviar. Esas obras son mérito de más análisis que no estamos haciendo”, dijo.









“Creo que se debe analizar la función de los reductores. No lo hemos implementado en Toay y no sé cómo funcionaría. Sí es cierto que en la Avenida Perón, están ocurriendo conductas sociales que no son fáciles de alterar de un momento para el otro. Debemos corregir esas conductas y eso se hace con un diálogo permanente con la sociedad”, afirmó ante la colocación de algunos reductores y el peligro que puedan provocar accidentes debido a las altas velocidades de los conductores en el tramo entre Santa Rosa y Toay.

