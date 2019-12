“Queremos que Laureano González pague por las torturas que le hizo a Nadia”

El viernes por la tarde agrupaciones políticas, sociales, culturales, amigos y familiares de Nadia Lucero se convocaron en la Plaza San Martín para continuar con el pedido de Justicia en relación a la brutal agresión y torturas que sufrió la joven a manos de su pareja, Laureano González.

En la marcha estuvo una familiar, Cintia Ramírez (Nadia Lucero es cuñada de su hermana) quien le aseguró a infopico.com que “nos juntamos acá para darle el apoyo a su familia. Confiamos en Dios que ella va a salir de ahí y pedimos Justicia. Queremos que este tipo pague por las torturas que le hizo. Les agradezco a ellas (las agrupaciones de mujeres allí presentes en la Plaza) que son las que me ayudaron acá en General Pico”.









Del mismo modo, Ramírez agregó que “ella sufrió amenazas. Habían dejado un papel diciendo que ella estaba muerta. No sé si hay cámaras en el Hospital pero alguien tendría que haber visto lo que pasó. Después también se dijo que personas habían ingresado al Hospital, no sé donde estará la seguridad. No solamente eso, también hubo un caso donde una chica había sido manoseada. Pedimos que haya más seguridad, que pongan más custodia si es necesario y que nos escuchen porque parece que no nos escuchan”.

Por otro lado, respecto al apoyo recibido en General Pico, la mujer indicó que “estamos muy agradecidos. La familia también por este gran apoyo en las localidades. Somos muy humildes, muy laburadores, damos gracias por el apoyo. Agradecemos realmente porque mucha gente deja de hacer sus cosas para venir un rato a apoyar. Ojalá que tengamos Justicia y seamos escuchadas” cerró Ramírez.

Por último, Jazmín, integrante de la agrupación Las Rojas y de la Asamblea de Mujeres de General Pico sostuvo que “vinimos a acompañar con todas las agrupaciones feministas el reclamo de la familia y los amigos de Nadia, para pedir Justicia por ella y para que el violento quede preso en Santa Rosa y no sea trasladado. Ojalá que ella se recupere” concluyó la joven.

Fuente y foto: Infopico.com

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios