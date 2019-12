Un triunfo popular: Suárez derogará las modificaciones a laley 7722

El gobernador de Mendoza deroga los cambios en Ley 7722. Tras la reunión que mantuvo con los intendentes en Casa de Gobierno, el mandatario pedirá oficialmente a la Legislatura que se reviertan las modificaciones. El lunes lo tratarán en ambas cámaras.

«Después de haber escuchado a los intendentes decidí enviar la derogación de la ley 9209 y el restablecimiento de la ley 7722 en toda la provincia, eso tiene que ver que si bien esta ley es legal no tiene la legitimidad del pueblo. No dimensionamos esto y como gobernador asumo toda la responsabilidad que tenga que asumir. Lo hizo con el convencimiento que la matriz productiva de Mendoza tiene que tener un cambio, pero también dije que tiene que ser legítima y la del pueblo no está. Nosotros escuchamos», señaló el gobernador.









Además, confirmó que el lunes primero lo tratará la Cámara de Senadores y luego la Cámara de Diputados para que se restablezca todo a la ley 7722, es decir, dejar sin vigencia la ley 9209. «Solicito al pueblo mendocino que cesen los cortes y las protestas que no tiene razón de ser. Este es un Gobierno que escucha», indicó.

«La máxima responsabilidad es que tengamos un fin de año en paz», aseguró y agregó que los cambios los hizo «con el convencimiento de que es la forma de mejorar la matriz productiva de la provincia».

El encuentro con los jefes comunales se produjo en medio de las tensiones generadas por la reforma de la Ley 7722 y luego de otros encuentros de la mesa del diálogo que habilitó el propio mandatario este jueves, para tratar esa norma, previo a su reglamentación.

Este jueves, en conferencia de prensa, Suarez salió a indicar que iba a suspender la reglamentación pero esto no conformó a los vecinos autoconvocados que salieron a las calles en una multitudinaria marcha en varios puntos de la provincia para reclamar por la derogación, que finalmente se realizará el lunes.

Contaminante. Súarez pretendió habilitar el uso de cianuro y ácido sulfúrico para la megaminería en Mendoza y a poco de iniciar su gobierno, tiró por la borda parte del apoyo que le dio la sociedad en las urnas

Las asambleas populares por el agua fueron las grandes protagonistas de la resistencia a la habilitación al uso de tóxicos para la explotación minera, reflejada en la histórica movilización del lunes pasado que terminó en represión, y su reclamo generó la reacción de los sectores más diversos. «Lo logramos porque el pueblo se unió sin ninguna bandera política, el agua unió a Mendoza para que nos devolvieran la 7722 y no tenemos nada que agrecerle a Suárez porque la ley es del pueblo y no se toca», festejó Verónica Cimarelli, integrante de asamblea de San Carlos, al borde de la ruta 40, desde donde el domingo pasado partió la gran marcha hacia la capital y donde anoche se celebraba.

«La 7722 no se toca» cruzó a la población mendocina desde los productores vitivinicolas al Arzobispado, de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza a la Comisión de Reinas de la Vendimia, que habían instado a la cancelación de las fiesta de la Vendimia. En la jornada del viernes el rechazo popular alcanzó a las intendencias de Maipú, San Carlos, Lavalle y Tunuyán, cuyos jefes comunales se sumaron al reclamo de derogación.

«El pueblo se ha expresado en las calles, el pueblo es soberano y lo escuchamos. Acá no hay consenso social para la minería», reconoció Suárez, acorralado por la presión popular, en conferencia de prensa a las 9 de la noche desde la Casa de Gobierno y confirmó el tratamiento de la derogación en sesion extraordinaria el lunes. Se cumplía una semana del tratamiento exprés en el que senadores y diputados del radicalismo, el PRO y el Partido Justicialista habían avanzado sobre la ley 7722, votada en 2007 por inciativa popular y ratificada en 2015 por la Corte Suprema provincial.

«Hasta el lunes, cuando veamos firmado la vigencia de la 7722, no vamos a festejar plenamente. Sabemos quiénes son», advirtió María Teresa «Guni» Cañas, de la asamblea de Gran Mendoza, pero los festejos ya se escuchaban detrás. «Nadie les va a quitar el título de traidores de ir contra el pueblo», aseguró la asambleísta en referencia a la actitud de la clase política y festejó que el eco de Mendoza ayer había llegado hasta Chubut.

