La familia de Nadia Lucero reitera el pedido de seguridad en la terapia del Molas

La hermana de la joven se quejó porque la familia del agresor tiene custodia policial en su casa, mientras que su familia tuvo que salir a pedir nuevamente seguridad en la terapia intensiva del Hospital Lucio Molas, donde se encuentra internada Nadia desde el 15 de diciembre pasado.









Lujan Lucero contó que se enteraron hoy que le retiraban la custodia policial que mantenía la familia en la terapia intensiva del Hospital Lucio Molas, y que no fueron avisados.

«Empezamos con esta nueva batalla de todos los días; hoy salir a pelear la custodia para mi hermana. Sí gente aunque parezca ridículo, yo tengo que salir a pedir por favor le vuelvan a tramitar la seguridad porque nadie me avisó que hoy se tiene que retirar la policía de la terapia», advirtió a través de las redes sociales.

A pocos días de su internación, la seguridad del lugar falló y personas allegadas a Laureano González, su agresor, intentaron ingresar a terapia. El hecho fue denunciado por la familia. La hermana de Nadia manifestó temor por lo que pueda sucederle a su hermana.

«Y lo que más impotencia me da es que la familia de este femicida hijo de p*ta, tienen custodia policial en sus casas. Es de no creer. ¿Miedo a que tienen? ¡No sean payasos! Nosotros no somos asesinos, ni corruptos como ellos. ¿Que quieren inventar?», denunció la hermana de la joven que lucha por su vida en una cama del Molas.



«Se olvidan que acá la prioridad es Nadia. Que ella está peleando por su vida en una sala de cuidados intensivos, ¿porque quieren desviar la atención de lo más importante?», se preguntó.



«Así estamos. ¿A ustedes les parece justo todo esto? ¡Porque a mi no! Y por eso no voy a callarme más», finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios