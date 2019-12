Piñera: “Creo que lo más duro, lo más violento, lo más doloroso, ya pasó”

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, volvió a ser noticia a partir de sus dichos sobre escenario social que vive el país y las perspectivas de cara al 2020.

«Yo creo que lo más duro, lo más violento, lo más doloroso ya pasó. Ahora depende de nosotros aprender las lecciones y lo que la gente nos ha dicho en forma tan fuerte y clara las últimas semanas. Lo que la gente quiere es un país con paz, con orden, pero al mismo tiempo un país con mayor justicia social», dijo Piñeara.

A dos meses del primer estallido social contra el ajuste del presidente chileno, el pueblo sigue en las calles. Para el primer mandatario «lo peor ya pasó».

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la continuidad de la represión desmedida contra las manifestaciones populares pacíficas y advirtió que al menos 29 personas han muerto desde el inicio de las protestas en ese país.









El mandatario consideró que que «antes del 18 de octubre teníamos un programa de gobierno que era básicamente que Chile lograra un desarrollo y un progreso integral, no solo económico, sino que también en el campo de los valores, de la cultura”.

“Después del 18 de octubre, los principios y los valores no han cambiado, pero Chile cambió, los chilenos cambiamos, el gobierno cambió y este presidente también”, dijo en diálogo con el diario La Tercera.

Cuando fue consultado por sus dichos de que el país estaba en guerra, Piñera argumentó que «fue mal entendida esa palabra. Lo que digo es que estábamos enfrentando a un enemigo poderoso, que no respetaba a nada ni a nadie. Ese era al que teníamos que confrontar y no había que minimizar el peligro que eso significaba”.

Contraponiendo al orden público y su amenaza como justificativo del accionar represivo estatal, Piñera afirmó que “cuando los carabineros salen a las calles, salen a proteger a la gente, a cuidarla. ¿Significa eso que todos actúan dentro del marco de la ley? No”.

“Estoy consciente de que algunos no respetaron las leyes, no cumplieron los protocolos, hicieron uso excesivo o abusivo de la fuerza o actuaron con mal criterio y atropellaron y violentaron derechos humanos de las personas. Y eso no puede ser tolerado”, dijo el primer mandatario.

No obstante, remarcó: “Tenemos 60.000 carabineros en nuestro país y, por lo tanto, no confundamos la acción condenable y repudiable de algunos, con lo que es la institución”.

“El tema de derechos humanos para mí es un tema extraordinariamente sensible, es algo que heredé de mis padres y por eso para mí es un tema que no solo tiene una dimensión ética y moral, sino que me afecta lo más íntimo. A lo largo de mi vida, el respeto a los derechos humanos ha sido un patrón de conducta permanente”, reiteró.

La #CIDH nota con preocupación que la ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos en que habitualmente se desarrollan manifestaciones de protesta, puede impedir o limitar seriamente el derecho a la protesta social pacífica en #Chile (2) — CIDH – IACHR (@CIDH) December 29, 2019

Por último, el presidente chileno envió un mensaje a la población: «Estoy convencido de que el año 2020 va a ser mucho mejor que el 2019 y, además, estoy convencido de que lo peor de esta crisis ya pasó y ahora tenemos que hacernos cargo de aprender las lecciones para construir un país mejor entre todos».

“Si seguimos por el camino de la confrontación creo que eso no nos va a conducir a un mejor país. Si aprendemos las lecciones de las últimas semanas y comprendemos que hay que darle más énfasis a construir un país más justo, más integrado, con menos abusos, entonces Chile va a ser un país mejor y voy a hacer lo posible como Presidente para que sigamos el segundo camino”, cerró.

