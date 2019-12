UTELPa le llevó sus reclamos a Maccione y acordó la agenda de temas 2020

El gremio docente llevó el listado de reclamos que consideran pendientes de resolución, y que fueron recepcionados por el ministro de Educación.









El secretariado general de UTELPa y el ministro de Educación, Pablo Maccione, mantuvieron un encuentro esta mañana, en Casa de Gobierno, para definir la agenda de temas, previo al inicio del nuevo ciclo lectivo.

Lilia López, secretaria general del gremio docente destacó «la apertura del dialogo por parte del titular de la cartera educativa provincial».

En ese marco, le fueron reiterados al ministro los reclamos gremiales de cara al ciclo lectivo 2020:

La UTELPa pidió que no se cierre las divisiones en los Institutos de Formación Docente. En declaraciones a Plan B, Maccione había dicho antes de las fiestas que «las vacancias se abren donde se necesitan y por eso se abrieron extensiones áulicas en los Institutos de Formación Docente en 25 de Mayo, Santa Isabel, en Realicó e Ingeniero Luiggi. No es que no se toman las necesidades del sistema educativo, pero sí tenemos que trabajar de acuerdo a lo que el sistema educativo demanda y, además, tampoco es que ningún docente que trabaja en los Institutos de Formación Docente, se van a quedar de trabajo».

El gremio pidió además la revisión del sistema de Certificado Único, por que consideró que «daña la continuidad pedagógica y hace que docentes vayan enfermos a trabajar».

También rechazó la figura «Interino por el presente ciclo lectivo», ya que la misma no figura en el Estatuto Docente.

En otro orden, manifestó su preocupación por las investigaciones sumarias con sanciones desproporcionadas. Los organismos de aplicación. Propiciamos hacer un trabajo de asesoramiento, prevención y acompañamiento para evitar la sanción arbitraria.

Además solicitó la definición de la formación docente: incumbencia, alcance, títulos.

Discutir un nuevo formato de escuela secundaria con todos los actores, para dar respuestas a nuestros jóvenes.

Rediscutir el nomenclador para el cargo de maestro de grado, y la creación de cargos como auxiliares docentes para un trabajo integral en el Nivel Primario.

Respuesta para los trabajadores de Vértice Educativo. Desempeñan tareas en forma precarizada, con sueldos magros y no van a cobrar sueldo en enero y febrero. Sobre el tema, Maccione dijo a Plan B que “Son trabajadores monotributistas, no precarizados, que prestan un servicio al programa Vértice, creado por ley, que establece que se inicia en marzo y termina en diciembre”. Además, dijo que planean mejorar el programa que surgió como consecuencia del abandono del financiamiento de Nación a los programas socieducativos, y que ya está en proceso de evaluación con los directores de las escuelas y que le darán continuidad.

Asimismo, UTELPa recordó que «los puntos abordados integran parte de la agenda que deberán abordar gobierno y sindicato en 2020, para enfrentar los problemas de la Escuela Pública».

