¿Aliados?: Los cinco rounds en el diciembre político de La Pampa

El último mes del año, donde la Navidad, los regalos y los buenos deseos son una constante, también trajo conflictos políticos entre integrantes de un mismo partido o frente.

Cuando se pensaba que podía ser un mes tranquilo, donde las asunciones provinciales y locales deberían ocurrir normalmente, pasó lo contrario y distintos sectores políticos tuvieron problemas.









Acá te contamos cinco conflictos políticos entre integrantes del mismo bando:

Primer Round: La probation

El primer conflicto fue la asunción como diputado de Mauricio Agón, los problemas ya venían de hace meses, pero el 19 de noviembre se agravaron dentro del radicalismo y continuaron hasta días antes de la asunción del 10 de diciembre.

Mauricio Agón, volvió a la escena pública por el escrache que le preparó Norma Niestempski, en la entrega de diplomas.

Cabe recordar que la mujer lo llevó a juicio por estafa y usurpación de título de contador. Agón, logró la absolución judicial al acogerse a una probation, lo que le dejó la foja de antecedentes penales en blanco.

Ese día, Agón le dijo a Plan B: “No tengo juicio abreviado porque lo que me otorgaron fue una suspensión de juicio. No tiene nada que ver con una condena, como dice la señora. Jamás fui condenado”, agregó.

Pero el problema entre radicales se agravó con unas preguntas de este medio: “Acá hay una cuestión, más allá de esta mujer y la violencia que ejerce, con ataques permanentes, operetas permanentes a mi familia y mensajes a mis hijos. Detrás de todo esto hay personas a quienes le sirve que Agón renuncie”, dijo Agón.

—¿Hablás del Sector Azul?

—Torroba dice que no es gente de él.

—Le serviría a quién te sucede, a Élida Deanna…

—A Élida Deanna le sirve. Bueno. Ese grupo fue al Comité Provincia y dijo que bajaban la candidatura para competir con Martín Berhongaray, siempre y cuando le corten la cabeza a Agón.

—¿El grupo de Deanna?

—Sí, del grupo de Deanna, fueron y dijeron. Están los testigos: si le cortan la cabeza a Agón, bajamos la candidatura.

A los días, vino la respuesta de Deanna a las acusaciones de Agón: “Como ciudadana pampeana y como integrante de un partido político (UCR) quizás deberíamos discutir la legitimidad de alguien que accede a un cargo, como es la diputación provincial, habiendo tenido una probation”, dijo en declaraciones al periodista de Radio Nacional y LU100, Daniel Lucchelli.

Sobre la acusación de Agón que ella y los radicales de Torroba fogonearon a la denunciante Norma Niestempsky, para quedarse con su banca, la ex funcionaria aclaró: “no conozco a la señora y nunca he tenido comunicación alguna con ella”.

Pasaron los días y la situación dentro del partido continuó complicada, pero cuando llegó el 10 de diciembre y era día de celebrar las asunciones, el radicalismo lo hizo y los siete diputados asumieron en la Legislatura Provincial. Ya no hubo más cuestionamientos e incluso hace pocos días Mauricio Agón presentó un proyecto de ley que busca adherir al “congelamiento tarifario” dispuesto por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y contó con el apoyo de todos los legisladores del bloque de la UCR.

Segundo round: Cupo femenino

A diferencia del primer conflicto, este inicia después de que recibieran el diploma las y los diputados provinciales.

A los días, María Luz Alonso decide renunciar a su banca para asumir como Secretaria de Administración del Senado de la Nación, casi convirtiéndose en la mano derecha de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero su salida provocó que no se respete el cupo de 30 % de bancas para las mujeres en la lista del FreJuPa.

Es que al salir Alonso, asume el candidato que iba en el puesto 18 y es un hombre: el ex intendente de Jacinto Arauz, Oscar Beilman.

Ante ello, Convergencia Peronista exigió que se produzca el corrimiento hasta que aparezca la primera mujer que quedó en la puerta de llegar a la Legislatura. Ahí aparece Adriana Dalmasso, en el lugar 19, perteneciente al marinismo. El razonamiento es simple y eficaz: para mantener el cupo femenino, si renuncia una mujer, debe asumir una mujer.

Dalmasso, se presentó ante el Tribunal electoral de La Pampa para que se le otorgue la diputación y había señalado presentarse ante la justicia, a lo cual después desistió.

Al final, Beilman se quedó con la diputación, la realidad es que la Ley los obliga a que el cupo femenino se respete en el momento de la conformación de la lista (entre tres candidatos tiene que estar una mujer) y no al momento de asumir en los cuerpos deliberativos.

Tercer Round: ¿De quién es la banca?

Si había alguna confrontación política, no podía faltar Juan Carlos Tierno.

El mayor referente de Comunidad Organizada manifestó su rechazo de que Cristina Lezcano asuma como concejala. La edil iba en la lista que encabezaba Tierno como gobernador-

El ex ministro de Seguridad pedía que Lezcano no designe a sus parientes en su equipo de trabajo, los llamados asesores.

Según Tierno había un compromiso firmado de que los asesores fuesen elegidos por el partido Comunidad Organizada: “El partido también deja constancia de lo que por ley de partidos políticos corresponde que la banca legislativa como del Concejo Deliberante pertenecen al partido y así mismo puso en formal conocimiento de las autoridades tanto actuales como electas del Concejo Deliberante el documento obligacional también firmado por la sra. Cristina Lezcano”, señalaron en un documento de Comunidad Organizada.

Después hubo otro pedido para que asuma Nancy Fabiana Castañeira, la segunda en la lista de concejales de Comunidad Organizada. El pedido era firmado por la hija de Tierno, Winona y José Muñoz, como presidenta y vicepresidente. Cabe recordar que Muñoz era el candidato a intendente, donde Lezcano lo acompañaba como viceintendenta y primera concejal.

Lezcano le dijo a Plan B; “A mí me reeligió la gente, yo me debo a los vecinos y vecinas de Santa Rosa”.

Respecto a la nota que presentaron de Comunidad Organizada sostuvo que “no tiene validez dentro de la municipalidad, que como sabés es autónoma. Voy a cumplir con una norma del concejo que me faculta a elegir mi asesor y auxiliar y también a cambiar el nombre de Comunidad Organizada”.

Finalmente, en la noche del 10 de diciembre Cristina Lezcano asumió y no descartó en volver al PJ.

Cuarto Round: “de triple pelo para abajo”

Quedaban casi cinco días para terminar la gestión de Altolaguirre, y para dar un broche de oro, uno de sus funcionarios decidió que tres trabajadoras de la comuna que revistaban bajo su órbita, entre ellas, su actual pareja, ascendiera de categoría.

Hablamos del ex secretario de Gobierno y Seguridad, Fernando Pina, que le había señalado a La Arena que la recategorización fue porque “tuvieron muy buen desempeño en esta gestión”.

Llovieron críticas por la decisión de Pina, pero una fue contundente y es de otra ex funcionaria de Leandro, la secretaria de Desarrollo Social, Diana Bonifacio, que compartió una nota sobre el tema y le pidió al medio: “aclaren que no todxs los funcionarixs del Intendente somos iguales, ni lo mismo”.

Fue tajante al expresar que “Es una gran pena que parte de la gestión donde se hizo mucho trabajo, se vea en parte opacada, por funcionarixs de triple pelo para abajo”.

Finalizó expresando que “Nunca entendieron que no hay nadie más importante que el intendente y la institución a la que representan”.

Después de esto Pina sostuvo que “no es una recategorización definitiva, es un reconocimiento que se les dio por el desempeño que han tenido. Más allá de que se a mi novia, no la descalifica para su trabajo y para recibir ese reconocimiento”, dijo.

Al final, desde la Municipalidad dieron para atrás esas recategorizaciones: “Se iba a hacer a partir del 11 de diciembre, pero se ha vuelto a fojas cero esas medidas por lo que ha pasado. Lamento que se hayan perjudicado otras personas porque todas se han vuelto para atrás”, declaró Pina.

Último Round: Pesos Pesados

Para concluir, se suben dos pesos pesados al cuadrilátero, el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, un hombre de confianza (maneja el dinero de la provincia) del ex gobernador Carlos Verna y el actual mandatario provincial, Sergio Ziliotto, y por otro lado, el ex intendente de Toay entre 2007 y 2019 y quién iba de primer diputado provincial en la lista del FreJuPa, Ariel Rojas.

El ministro de Hacienda, Ernesto Franco, confirmó que son diez los municipios que han solicitado asistencia financiera para el pago de aguinaldos y el bono de fin de año, que fue acordado en paritarias provinciales: “quienes han solicitado ayuda son municipios medios, no los grandes. El planteo no es tanto municipios chicos o grandes, sino municipios mentirosos de otros que no lo son”.

Cuando la crítica por la frase municipios mentirosos podía venir de la oposición, apareció Ariel Rojas: “Si el Ministro cree que hay municipios mentirosos debe tomar medidas sobre aquellos que lo son y no poner un manto de dudas a los intendentes de la provincia”.

Pero no solo fue eso: “estoy convencido de que desconoce lo que pasa en los municipios y creo que también de alguna manera relativiza o subestima el rol de los intendentes y lo que cada uno hace por administrar de la mejor forma a su pueblo”.

Nunca digas, nunca

Igualmente a pesar de todas estas peleas que se produjeron en los últimos días, en política nunca se sabe, hace un par de años Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, no tenían la mejor relación, y quién lo diría, fueron los grandes ganadores en la última elección, presidente y vicepresidenta de la Nación.

Por eso en dos años Agón y Deanna pueden volver a juntarse en la Legislatura Provincial, si el diputado provincial Francisco Torroba u otro legislador radical deciden participar por una banca en el Congreso y llegan a lograr su objetivo, el corrimiento de lista deja a la ex funcionaria como diputada.

Al igual que lo del cupo femenino y el conflicto entre Rojas y Franco, seguramente terminarán trabajando todos los diputados provinciales del FreJuPa y funcionarios del Gobierno en conjunto este 2020.

Aunque lo que al parecer no tendría vuelta atrás, serían Lezcano y Tierno, pero nunca se sabe en la política. Nunca digas, nunca.

Foto: Gastón Borasio

