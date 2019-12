Inflación: “El Estado tiene las herramientas para actuar pero quisiera responsabilidad de los empresarios”

El presidente Alberto Fernández dio una entrevista radial y se refirió a la inflación, la remarcación de los precios, y pidió responsabilidad al empresariado para contribuir a la economía golpeada que dejó el macrismo.

El primer mandatario manifestó la importancia de que “todos tengamos en claro la necesidad de tranquilizar la economía» y advirtió que «en Argentina los precios no están controlados”, por lo que solicitó “responsabilidad” a los empresarios: «No es posible que haya que llevarlos a los latigazos, son parte del país».









«En Argentina los precios no están controlados. El Estado tiene las herramientas para actuar pero quisiera responsabilidad de los empresarios», sostuvo en declaraciones a Radio Continental. «Cuando la inflación asoma se remarcan precios sólo por las dudas y son todos , no sólo las grandes cadenas de supermercados».Afirmó además que «las inversiones están viniendo, hay que ir recuperando confianza para que la gente crea».

El mandatario volvió a referirse al “cepo” que restringe la compra de dólares y explicó que «tiene que seguir porque no hay dólares. El dólar es un bien que hay que comprarlos y no hay».

Por otra parte, aseguró que «las jubilaciones no se congelaron». «Una jubilación mínima es de 14 mil pesos y recibieron un 30% y en enero también. En abril el aumento los recibirán todos», agregó.

«Pido que todos tengamos en claro la necesidad que tenemos de tranquilizar la economía. Soy muy cuidadoso de las cuentas públicas. El ajuste no lo pagaron los que menos tienen, lo pagaron los que tienen más bienes que el resto», concluyó.

Por último, cuestionó a su antecesor, Mauricio Macri, y lo acusó de haber dejado «un desquicio, un bodrio», aunque advirtió que no va a «hablar de la herencia» recibida.

«Qué le importaba, si total se iba. Dejó un desquicio. Decidió no aumentar las tarifas hasta después de irse; decidió sacar el IVA hasta después de irse… Se fue y dejó todo este bodrio. Del bodrio, lamentablemente, me tengo que hacer cargo yo», sostuvo el mandatario, en alusión a las medidas económicas adoptadas por el líder del PRO en los últimos meses de su gestión.

El jefe de Estado agregó: «Yo me hago cargo: no me quejo, yo sabía. No pienso hablar de la herencia, todos saben lo que pasó, pero entiendan las dificultades del problemas».

