Coparticipación: Para Cuelle “solo se deberían contemplar los recursos propios tributarios percibidos por cada municipio”

El diputado radical tomó los dichos de la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, para exigir una revisión en el cálculo de los fondos a coparticipar con los municipios.

El planteo de Cuelle fue que “solo se deberían contemplar los recursos propios «tributarios» percibidos por cada Municipalidad o Comisión de Fomento”.









Si bien el tema en cuestión no es nuevo, el debate se reavivó a fines de 2019, cuando una decena de municipios solicitaron ayuda a Provincia para hacer frente al pago de los bonos de fin de año.

En esa ocasión, el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, recordó que “que la provincia incrementó a costa de Rentas Generales, la coparticipación en un 45% y no habría motivos para el pago de estos bonos. Si la Provincia no tiene problemas. Pero hay casos puntuales, el traslado de un gobierno al otro y en algún momento se debe hacer algún tipo de ley para tener en cuenta gastos en ejercicio, para no comprometer a una autoridad que luego continúa”.

“En este caso, quienes han solicitado ayuda son municipios medios, no los grandes. El planteo no es tanto municipios chicos o grandes, sino municipios mentirosos de otros que no lo son”, dijo Franco.

El ahora diputado y ex intendente de Toay, Ariel Rojas, recogió el guante y manifestó que Franco “desconoce lo que sucede en los municipios”, lo trató de irrespetuoso y le endilgó que “se paseó por toda la provincia llevando un proyecto de reforma de la Ley de Coparticipación sin considerar los aportes técnicos de los equipos de gestión municipales”.

Ayer la intendenta de Genera Pico, Fernanda Alonso, intentó bajar el tono confrontativo pero sin dejar de señalar que “los más afectados son los municipios grandes”.

Alonso planteó que “hay ciertos indicadores a revisar, como lo son los ingresos”, en referencia a los municipios que tienen estaciones de servicio, como es el caso de Toay, donde Pampetrol acaba de inaugurar una. En los municipios “grandes”, caso Pico y Santa Rosa, eso está resuelto por el privado y no existen esos ingresos.

El diputado Cuelle coincidió con Alonso y reafirmó que “no se trata de confrontar entre estados comunales, y que la cuestión de fondo, pasa por la declaración de los ingresos propios percibidos por cada estado comunal, dado que entre ellos se encuentran aquellos que son de origen tributarios y otros que no, lo que genera una inequidad comparativa”.

“Tal como lo señala la Intendenta, la masa coparticipable a distribuir (conocida comúnmente como «la torta a repartir») es una sola, y es natural que las y los primeros mandatarios de cada comuna o comisión de fomento, breguen por conseguir una mayor parte de esos recursos; pero no puede estar sujeta a una falta de solidaridad y mucho menos al ardid de inflar indices en desmedro de otros estados comunales”, manifestó-

“Por ello, sigo insistiendo, sin pretender agotar el debate que se merecen las y los jefes comunales, pero buscando sencillez, equidad comparativa y claridad interpretativa, que solo se deberían contemplar los recursos propios «tributarios» percibidos por cada Municipalidad o Comisión de Fomento”, consideró.

Por último, sostuvo que “es necesario que todas y todos los actores públicos, interpreten en forma inequívoca los conceptos a considerar, en aras de contribuir a una distribución democrática, solidaria y federal de recursos públicos proveniente del sistema de coparticipación”

