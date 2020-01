El detalle de las obras que Ziliotto anunció en General Acha

Las obras serán destinadas a dar solución definitiva en desagües pluviales de la localidad y la adquisición de tierras para la construcción de viviendas sociales. Además, se logró un convenio conjunto entre Provincia y Municipio para la instalación de cámaras en la Laguna de Utracán.









En la mañana de hoy, en el SUM del Barrio Oeste de General Acha, el gobernador Sergio Ziliotto, firmó un convenio de suministro y promoción, entre el Gobierno de La Pampa y la Municipalidad de General Acha, mediante el cual se instalarán cámaras en el Laguna de Utracán para la visualización del sector turístico a través de la página web de la Secretaría de Turismo provincial.

Formaron parte de la actividad el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay; el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, y el presidente del IPAV, Jorge Lezcano. Fueron recibidos por el intendente local, Abel Sabarots.

Ziliotto destacó su primera visita oficial. “Estamos en General Acha para traerles la misma decisión política que nos planteamos en la campaña. Vinimos a visitar la Municipalidad para ponernos a disposición del intendente y traer nuestro proyecto que mucho tiene que ver con la necesidad de la ciudad y con promesas de campaña que yo hice y, en ese sentido, ratificar la voluntad política de cumplir con absolutamente todas, más allá de que la ciudadanía de General Acha decidió elegir un intendente que no estaba en mi boleta electoral. No puedo discriminar a los achenses porque no votaron lo que yo pretendía; en eso también tengo que reivindicar la política y vamos a trabajar junto con el intendente, y en base a los proyectos que tenemos”, manifestó.

Cámaras en la laguna de Utracán

El gobernador se refirió al motivo de su visita en el marco del convenio firmado junto al intendente local, Abel Sabarots. “El convenio firmado hoy tiene como objetivo darle visibilidad al balneario de Utracán, lo que nos va a permitir desde la página web de la Secretaría de Turismo de la Provincia, mostrar los atractivos del lugar como hicimos hace 15 días con la laguna de Uriburu. Queremos mostrar los atractivos turísticos y lugares de descanso que tiene la provincia de La Pampa, en el marco de una política conjunta con los municipios mediante propuestas turísticas superadoras; con ese fin creamos la Secretaría de Turismo modificando la Ley de Ministerios. La Pampa tiene un gran potencial en turismo y vamos a dar un gran apoyo turístico y económico por parte del Ejecutivo provincial a los municipios que quieran trabajar el turismo”, manifestó.

Obra de desagües

Ziliotto reconoció el grave problema de infraestructura de la ciudad de General Acha en días de precipitaciones y anunció un gran aporte del Ejecutivo provincial en materia de obras públicas. “Estaremos en poco tiempo licitando las obras para terminar definitivamente con el gran problema que tiene General Acha, como es el tema de los desagües pluviales. En ese sentido estamos trabajando en un programa integral para definir cómo deben ser abordadas las obras de desagües en la ciudad; estamos realizando un estudio integral de 1600 hectáreas para realizar esos desagües, sin dejar de lado el desarrollo urbanístico de General Acha. Junto al intendente y al Ministerio de Obras y Servicio Públicos debemos determinar las prioridades; es una obra que en su totalidad nos hemos propuesto financiar desde el Gobierno provincial, con recursos propios”, informó.

Desarrollo urbanístico y viviendas sociales

“Hemos traído la información de la planificación municipal y hacia dónde crece la ciudad; información que sirve para comprar terrenos en vistas a la construcción de viviendas sociales. Sabemos que General Acha tiene un padrón cercano a los 500 postulantes a la vivienda propia y en base a eso estamos haciendo un cálculo de compra, a través de la creación del Banco de Tierras y enmarcado en la Ley de Emergencia Habitacional; se estima realizar la adquisición de 50 hectáreas.

En materia de soluciones habitacionales, Ziliotto agregó: “Otra obra que también estamos llevando adelante, se encuadra dentro de la tercera etapa del PROMEBA, mediante un programa nacional financiado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y que, en este caso, tiene una intervención muy fuerte en el Barrio Oeste, pero también con ramificaciones a otros lugares de la ciudad. A valores de noviembre del 2019 significaba una inversión superior a los 280 millones de pesos. Con estas dos obras de infraestructura que necesita General Acha tendremos una planificación urbanística para empezar a poner obras en marcha que signifiquen mayor calidad de vida”, sostuvo.

Colectoras y rutas nacionales

Consultado sobre las obras de colectoras en las rutas de General Acha, Ziliotto informó: “El tema de las colectoras de la Ruta Nacional 152 se enmarca en un proyecto pedido, junto con el ministro de Obras y Servicio Púbicos, Juan Ramón Garay, al ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis. Pedimos que se activen las obras dado que ya se encuentran licitadas. Las obras no solo comprenden el contrato de reparación total de las rutas nacionales, 152 desde la RN 35, sino que también de la Ruta 151. Son dos rutas nacionales troncales que nos traen muchos problemas, no solo por el estado, sino porque nos desvían el tránsito pesado a rutas provinciales que no están preparadas para eso y nos provocaron un gran deterioro. En ese sentido el tema de las colectoras está dentro del proyecto de reparación de la Ruta Nacional 152”.

Visita al Pro Vida

Al finalizar la jornada, el primer mandatario provincial recorrió las instalaciones del Parque General Manuel Campos, donde funciona el Plan Pro Vida impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, y al cual asisten alrededor de 300 niños y niñas.

Intendente

El jefe comunal, Abel Sabarots, se mostró satisfecho con la realización de gestiones en conjunto al Gobierno provincial. “En este acto ratificamos una vez más que Provincia y Municipio pueden trabajar mancomunadamente. A poco de asumir a mis funciones el señor gobernador nos convocó en Winifreda, donde concurrimos todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento, para tratar las problemáticas que podemos llegar a tener en cada una de las localidades. Es una muestra de apertura y de signo distintivo que no tengo dudas va a tener el Gobierno provincial con las municipalidades, y con General Acha en particular. Hoy para beneplácito de todos los achenses, a solo 23 días de haber asumido, junto al gobernador Sergio Ziliotto, nos encontramos firmando un convenio, que es mucho más que eso”, sostuvo.

En referencia al convenio logrado para la instalación de cámaras en el centro turístico de General Acha, Sabarots indicó: “Este paso que hoy hemos dado con el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, es una muestra de la acción conjunta que podemos realizar; en un hecho más que trascedente, es ni más ni menos que la potenciación del turismo a través de la jerarquización de la Secretaría de Turismo. Hoy podemos decir que tenemos buenas noticias y seguramente así seguirá siendo”, concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios