Con un tuit, Trump notifica al Congreso su intención de responder a Irán

Un tuit basta, en opinión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como aviso legal al Congreso para aumentar los ataques contra Irán y, en consecuencia, acercar al país a una nueva guerra.

Pocos minutos después de que dos cohetes cayeran en las cercanías de la embajada estadounidense en Bagdad, el mandatario publicó en Twitter un mensaje que, según él, sirve de aviso legal al Congreso -donde la Cámara de Representantes está controlada por los demócratas que han iniciado un proceso de impeachment contra él- para aumentar los ataques contra objetivos iraníes.









«Estas publicaciones servirán como notificación al Congreso de los Estados Unidos de que si Irán ataca a cualquier persona u objetivo estadounidense, los Estados Unidos responderán rápida y contundentemente, y tal vez de manera desproporcionada. Tal aviso legal no es obligatorio, ¡pero es dado sin embargo!», escribió.

El mensaje de Trump se dio también en momentos en que crece el debate entre la opinión pública estadounidense sobre si debe o no pedir autorización al Congreso para iniciar una guerra contra Irán. El diario The New York Times publicó el sábado un editorial en el que instó a los legisladores, principalmente a los republicanos, a detener al presidente y su escalada bélica.

