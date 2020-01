Irán responde a Trump que retire todas las tropas de Medio Oriente

Durante el tercer día de luto ordenado por el asesinato del comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimaní, distintos funcionarios y mandos militares iraníes le aconsejaron a Estados Unidos que retire sus tropas de Oriente Medio y agitaron la posibilidad de ataques inminentes.

«Ha comenzado el n de la presencia maligna de los Estados Unidos en Asia Occidental», escribió hoy en su perl ocial en la red social Twitter el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, quien acusó asimismo a Washington de cometer «graves infracciones de la ley internacional con los cobardes asesinatos del viernes».

Las declaraciones son parte de la escalada, hasta ahora retórica, de Irán por el crimen de Soleimani, quien murió el viernes pasado en Bagdad en un asesinato selectivo realizado por Estados Unidos.

24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq.

Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil.

End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c

— Javad Zarif (@JZarif) January 4, 2020