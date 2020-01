El delegado del Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina (S.U.G.A.R.A), Robinson Montero, contó que en distintas localidades han hecho capacitaciones en Rescate en el Medio Acuático y Primeros Auxilios. Destacó la importancia de los guardavidas.

Montero señaló que “Hemos estado en las localidades de Eduardo Castex, Realicó e Ingeniero Luiggi y estamos conversando con Alta Italia, Victorica y Doblas que están interesados. Estamos organizándonos por los días y los horarios”.









-¿De qué tratan las capacitaciones?

-Lo que hacemos en la capacitación es darle un conocimiento previo y de seguridad al docente o quien está al frente de los niños que se encuentran en la colonia o aquellos que van a concurrir a un natatorio publico que serian los turistas o el mismo vecino de la localidad, que si no son guardavidas que conozcan las prevenciones al momento de ingresar al natatorio.

-¿Cuáles serían?

-Que no corran, no empujen, no jueguen dentro del agua cuando hay mucha gente, las prevenciones que deben tener em cuenta. Además de como acudir y como establecer la cadena de supervivencia, que nosotros llamamos la cadena de auxilio en el caso de un ahogamiento.

“Lo que nos hemos encontrado en estas capacitaciones es que las personas se dan cuenta que cuesta mucho, que no es fácil las maniobras o el socorro, hay muchos de los directores de Deportes que se han dado cuenta que si o si se necesita una persona especializada con mucha practica y que tenga los conocimientos porque no es fácil sacar a una persona que se está ahogando porque puede tomar una actitud de pegar de querer agarrarse los pelos, pero no lo hacen a propósito sino de los nervios que tiene y lo pusimos en evidencia en las prácticas y se dan cuenta que hay que tener un guardavidas.

Destacó que “en el año nosotros nos vamos preparando, no es que terminó la temporada y nosotros dejamos, sino vamos a Buenos Aires a otras provincias a capacitarnos y algunas son intensivas. No es que un guardavida se sentó y no hizo más nada en el año seguimos, yo estuve en Chile otros en Mar del Plata, hay que cuidarse con la alimentación, con el ejercicio porque hay que mantenerse para poder rendir la reválida que se rinde todos los años”.

