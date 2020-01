De Rossi se va de Boca y se retiraría del fútbol

Así como fue un boom su llegada, también podría serlo su salida. Con versiones encontradas desde el club, desde Italia y desde el entorno del jugador, lo único cierto es que el volante estaría transitando sus últimas horas en la Argentina y como futbolista.









De manera intempestiva, Daniele De Rossi transita sus últimas horas como jugador de Boca y en el país. Es un hecho que el volante nacido en Roma no seguirá en el club de la Ribera, al que llegó en junio de 2019 para cumplir un sueño personal e intentar ayudar a conquistar la Copa Libertadores de América.

Ahora bien, está salida no se condice con las últimas acciones. De Rossi fue uno de los modelos que eligió Adidas para la presentación de la nueva camiseta que aún no salió al mercado. Además, el «Tano» había vuelto de Italia y entrenaba a la par de sus compañeros.Hay, al menos, tres versiones. La del club Xeneize, la del entorno del jugador y la que escriben los medios en Italia. Del lado del club argentino, alegan «problemas personales» del jugador y señalan que la distancia con su familia es determinante. Desde, Boca dejan trascender que tiene que estar cerca de una de sus hijas (la mayor) y que por eso necesita radicarse nuevamente en Roma. En concordancia con esta versión es que De Rossi, además, se retiraría de la actividad. Sí, el «Tano» no volvería a jugar al fútbol y cuelga los botines.

Lo cual está atado a lo que escribe la prensa italiana, que explican que la Roma está por cambiar de manos, que pasará a ser controlada por un magnate norteamericano y que, en ese nuevo proyecto de club, Daniele sería importante, pero no con los cortos. Lo mismo que su amigo Totti, que podría ser el Manager de la «Loba».

Por último, del lado del entorno del jugador, mencionan que la nueva dirigencia Xeneize aceptaba que continuará en el club, pero le propuso una rebaja drástica de su salario y al jugador europeo eso no le cerró. Era sabido que, más allá de las declaraciones diplomáticas, la dirigencia que asumió hace unos días no tenía a la continuidad de De Rossi como una de sus prioridades.

Fuente: DobelAmarilla

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios