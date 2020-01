Daniel, vive en la casa de la calle Stieben que se quemó ayer a la mañana. Contó que el fuego quemó todo, aunque agradeció de que nadie de su familia salió herido.

En la calle Stieben 1946, esquina Beto Lara, vive una pareja con sus hijos. Ayer a la mañana se sorprendieron cuando, mientras estaban en el interior, comenzaron a sentir olor a quemado: “mi señora se había despertado porque las nenas trabajan cuidando chicos, salió afuera a despedirla y volvió a entrar cuando sintió olor a quemado, miró la pava y no había nada, después sentía más fuerte y vio que el salón se estaba quemando”, dijo el dueño de casa al periodista de Radio Nacional Daniel Lucchelli.









Contó que llamaron a los bomberos: “en tardaron en llegar, pero vinieron, aunque aparentemente con la autobomba que vinieron tenía poca agua, así que tuvo que venir otro cisterna para darle agua al camión y seguir el trabajo de ellos. Pero la verdad que en estos caos el tiempo es oro”.

Agradeció que nadie sufriera heridas en su familia: “Gracias a Dios nadie se quemó. Estamos todos bien somos cinco, mi esposa, yo y las nenas”.

-¿Han tenido colaboración?

-La Municipalidad vino trajo dos colchones, frazadas, una bolsa de mercaderia, pero igual se me hecha todo a perder, porque no tengo nada, ni tampoco gas para cocinar. Igualmente mucha gente vino, vecinos y un grupo de Autoayuda de Salud Mental, han venido acompañaron, pero lo he perdido todo.

-¿Algún teléfono para las personas que quieran ayudarlo?

-Pueden llamar a los teléfonos 2954 601025 (Silvina), 2954 273227 (Daniel)

-¿La primera versión que dieron es que fue un incendio intencional?

-En primera instancia dijo que tiraron algo, pero después vieron que fue un desperfecto de electricidad, un bombero me mostró los cables quemados, igualmente tenemos que ir a buscar la pericia, pero aparentemente sería un desperfecto eléctrico.

También el conductor Víctor Salcedo entrevistó a los afectados del incendio.

Comentarios

