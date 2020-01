Despedidos de Agricultura Familiar: “Hay que reconstruir el organismo y para eso hace falta la gente despedida”

Esta mañana, los trabajadores despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar, se manifestaron fuera del edificio que el organismo nacional tiene al lado de la Terminal de Omnibus de Santa Rosa, para exigir la reincorporación de los echados por la gestión macrista.









Esta mañana los representantes de ATE Agricultura Familiar se reunieron con el secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Miguel Angel Gómez. En ese marco, se realizaron realizaron asambleas en las distintas delegaciones provinciales de todo el país.

En diciembre de 2019, Gomez asumió el compromiso de reincorporar a todos los despedidos del organismo. En La Pampa pueden ser reincorparados 5 trabajadores.

“Nosotros elevamos a la Comisión Nacional un listado de 5 compañeros que tenían la voluntad de ser reincorporados y volver a trabajar en Agricultura Familia en La Pampa”, dijo el delegado despedido, Gustavo Mrongowius.

«los desvinculados son más de 20, algunos fueron empujados a renunciar, otros a jubilares, y otros fuimos echados directamente. Entre estos últimos hay quienes, por temor, no quieren bregar por sus derechos. Y esto es un derecho que tenemos como trabajadores”, dijo.

Sobre lo que dejó la gestión macrista en el Organismo, el delegado expreso que “es una oficina vacía, los móviles todos parados en la puerta, no hay lineamientos de trabajo, de hecho se fueron los anteriores responsables y no quedó nadie. En este momento no tenemos referente en La Pampa”.

En relación a esto último, planteó que los trabajadores de la delegación “aún no saben” quién va a asumir en el cargo que dejó Laura Trapaglia, quien fue premiada con el cargo de diputada provincial luego de vaciar el organismo. “Estamos esperando a ver quién va a ser la persona que va a venir acá, porque también queremos charlar que pasa con el presupuesto, con los proyectos, con la estructura, con la estabilidad laboral”, señaló.

“Quedaron actividades productivas muy puntuales, que históricamente se llevaban adelante, pero hay que reconstruir todo y para eso hace falta la gente que sabía hacer el trabajo, que somos los que fuimos echados”, expresó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios