Hospital de Castex: Asume nuevo director pero los trabajadores esperan solución a los reclamos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió a aclarar que, si bien la gestión fue mala, no pidieron la renuncia de la ahora exdirector del Hospital de Eduardo Castex, Verónica Cesán. Además, comunicó que siguen esperando soluciones a los reclamos de las y los trabajadores del sector Enfermería.









Con la salida de Cesán, quien asumió al frente de la dirección del Hospital Pablo F. Lacoste, es el médico cirujano Gustavo López.

Desde ATE denunciaron irregularidades en el manejo del Hospital y pidieron que eso cambie con la nueva gestión. En concreto, denuncian que «no hay igualdad» en el desempeño de las tareas y que «no cobran las guardias» como cualquier otro sector del Hospital.

El reclamo ya fue tratado en una reunión con el ministro de Salud, Mario Kohan, y el subsecretario, Gustavo Vera, quien pidió que «se recomponga la relación» para que se pueda seguir llevando adelante el trabajo sin conflicto.

“Venimos teniendo reuniones con los compañeros de enfermería porque tenían situaciones que vienen planteando de hace muchos años. No hay igualdad, no se les reconoce la tarea, las guardias como al resto de los trabajadores, tienen que subirse a las ambulancias para hacer los traslados de alta complejidad en soledad, cuando la ley nacional dice que tiene que ir acompañado por un médico, o que las enfermeras reciben a los pacientes sin el médico de guardia porque no este no se apersonaba en la guardia”, contó Liliana Rechimont, dirigente de ATE.

Además de esto, habían solicitado “el pago de guardias y que se garanticen los viáticos de los trabajadores”. Estos temas fueron peticionados a Cesán, pero no hubo posibilidad de acuerdo. “Tuvimos una reunión hostil y recibimos maltrato por parte de la doctora. A partir de ahí hubo insultos, maltratos, golpes de mesa, y desencadenó en una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”.

La semana pasada los representantes de ATE se reunieron con el ministro de Salud, Mario Kohan y el subsecretario, Gustavo Vera. “Les volvimos a plantear que se reconociera a nuestras compañeras las tareas que venían realizando y que se le reconocieran las guardias que nunca se les pagaron”, dijo Rechimont.

“Pedimos equidad, ni más ni menos. Porque la situación del sector Enfermería del Hospital de Castex es que no hay personal como en todos lados que faltan recursos humanos. No pueden trabajar con el franco porque la jefa está imposibilitada de dárselos porque no tiene quien lo cubra, y un sin fin de cosas que queríamos que se le reconozcan”, explicó.

Rechimont dijo que “no tenemos nada personal con Cesán ni con ningún médico” y que lo que si existe “son diferencias en las gestiones”. “Su gestión deja mucho que desear y ella presenta su renuncia de manera violenta a su cargo, porque la tira en el Ministerio el mismo día que estábamos reunidos”, contó.

“Queremos que vuelva la armonía y se le reconozca a nuestros compañeros lo que les corresponde”, dijo.

A cargo del Hospital quedó el médico cirujano Gustavo López. Quien ya se desempeñó en 25 de Mayo. Desde el gremio manifestaron que “esperemos que tenga diálogo” y dijo que el subsecretario de Salud pidió “que se recomponga la relación entre el sector de Enfermería y el grupo médico, con el fin de que cada uno haga su tarea y no haya conflicto”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios