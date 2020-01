Municipales piden cobrar el bono el 14 de enero

El Sindicato de Obrero y Empleados Municipales (SOEM) pidió que los trabajadores cobren el bono el 14 de enero. Analizan medidas de fuerza si no hay acuerdo en el pago.









El secretario general del SOEM, Omar Rojas, anticipó la noticia esta mañana, luego de que se conociera el pedido de ayuda financiera de la Municipalidad de Santa Rosa a la Provincia para hacer frente al pago del bono de fin de año (2019).

“Estoy ingresando una nota donde pedimos que se adhiera al acuerdo provincial. Para todos los trabajadores municipales y se pague en la complementaria de diciembre, que sería el 14 de enero”, dijo.

“Espero que junten la plata, cálculo que sí, hay voluntad y muy buena predisposición. Dijeron que iban a tratar de pagarlo, aunque tienen dificultades”, indicó el dirigente gremial y anticipó que de no cumplirse con el pago del bono llevarán adelante medidas de reclamo.

“Si no nos pagan o no hay un acuerdo que nos llamen y nos digan, estos son los números de la municipalidad y que van a pagar en tal plazo, si no existe ese acuerdo, haremos una manifestación como lo hicimos siempre”, anticipó Rojas

“Si hay una propuesta alternativa, se analizará en asamblea, pero lo que queremos es que se pague como se firmó en la paritaria”, señaló

Por último, dijo que el trabajador municipal “no llega a fin de mes” y el pago del bono “sería de gran ayuda, ya que diciembre se cobró el 23”.

El intendente Luciano di Napoli, reconoció ayer que la Municipalidad de Santa Rosa no cuenta con la caja para hacer frente al pago del bono de 12.500 pesos acordado con los gremios, y pedirá ayuda financiera al Gobierno provincial. «Seguramente se va a pedir auxilio financiero al gobierno provincial, dadas la condiciones en que está la economía del municipio», dijo.

