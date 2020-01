“El intendente de Uriburu falta a la verdad”: Se reaviva la polémica por los guardavidas

El Sindicato de Guardavidas de La Pampa volvió a pedir que se cumpla con las normas de seguridad en el balneario Ojo de Agua en Uriburu.









En el marco del lanzamiento de la temporada de verano en el balneario Ojo de Agua, Fernández revivió la discusión con el gremio que viene alertando por el cumplimiento de la legislación provincial sobre guardavidas habilitadas en los balnearios y natatorios provinciales.

En la ocasión dijo que “en los años que hemos venido trabajando, nosotros hemos tenido 3 guadavidas, que fueron capacitados por quien denunciaba que no había guardavidas”.

El secretario general del SUGARA, Robinson Montero, planteó que el intendente «falta a la verdad» al decir que las personas capacitadas por el sindicato son guardavidas «porque el certificado que nosotros expedimos no habilita para ejercer como guardavidas».

Fernández dijo además que tuvieron que ir hasta Gualeguay a buscar un guardavidas oficial porque en La Pampa solo había 11 y que les convenía quedarse en la ciudad.

Ahora Montero salió al cruce de esos dichos y planteó que el guardavidas en cuestión «es profesor de educación física y es de Lonquimay, a kilómetros de Uriburu».

Además dijo que «la libreta presentada no es válida, no está acompañada por el título oficial ni la revalida correspondiente. No hay certificado de aptitud física, tampoco de antecedentes. Yo no falto a la verdad si es cierto que sea guardavidas o no el chico. Pero tampoco está registrada la documentación completa», según lo establece la Ley Provincial de Guardavidas N°2561 y la Ley Nacional N°27155.

