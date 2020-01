La Reforma: Le ganó al hermano por un voto, pero este le dejo una deuda de nueve millones

El presidente de la comisión de Fomento de La Reforma, Elias Colado, se refirió a la deuda que le dejó su hermano, Hugo, en la comuna y las tareas que ya comenzaron a ejecutar.

Elías Colado, el joven intendente de La Reforma habló en Impacto Castex FM sobre la deuda que le dejó su hermano en la comuna y las tareas que ya comenzaron a ejecutar.









Elías tiene 25 años y se hizo conocido a partir de las elecciones de mayo del año pasado, donde le ganó por un voto a su hermano Hugo, quien llevaba veinte años a cargo de las gestiones de la localidad. Hugo se despidió en diciembre de su gestión con una deuda de 9 millones de pesos en la comuna.

Elías Colado habló con Impacto Castex FM, donde contó la situación de La Reforma: “Lo primero fue acomodarnos porque siempre fuimos empleados, nunca estuvimos al frente de una administración así que, tenemos que ir aprendiendo y acomodarnos en todo este mundo nuevo. Nos encontramos con una deuda, así que estuvimos charlando con los proveedores tratando de ver como solucionamos el tema. Para esta comisión de fomento es una deuda impagable, estamos hablando de alrededor de 9 millones y solo recibimos 1 millón 300 mil de coparticipación”.

En relación a las obras de construcción y las 8 casas que entregó Hugo antes de irse y no pagó, Elías comentó: “No se qué cuentas hizo, que números, en que se basó para encararlas. En esas casitas se generó deuda y después también en la Fiesta del Potrero. Los 6 meses que tuvimos de transición no era tiempo de gestionar y trabajar, él lo vio distinto y siguió gestionando. Era tiempo de una transición, no de hacer obras y fiestas”.

“He hablado con asuntos municipales, con Schanton (por Rogelio) y hubo buena predisposición del gobierno para asumir el compromiso y saldar esta deuda, nos van a acompañar. El bono aun no lo pagamos, si sueldos y aguinaldos, pero creemos que estamos bien para pagarlo”.

