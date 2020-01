Un concejal pampeano prometió donar la mayor parte de su sueldo a las instituciones

Donando una puerta de aluminio al Club Sportivo Pampeano, el concejal de «Juntos Podemos», Yamil Nazer, destina el dinero de su primer sueldo para brindar ayuda a las instituciones de Parera. «Lo dije en campaña y lo quiero cumplir» manifestó el edil que ya comenzó a hacer lo prometido.









El concejal destacó que «Mi idea es ir colaborando todos los meses con una institución diferente, según las necesidades que surjan y las inquietudes que me acerquen, ya sea la Biblioteca, el Hospital, una iglesia…» así el funcionario legislativo parerense manifestó su intención de destinar la mayor parte de su dieta de concejal, alrededor de un 75%, a realizar aportes solidarios.

«Quiero todos los meses colaborar con diferentes instituciones ya que es lo que me propuse cuando hice campaña, me quise sumar como concejal para trabajar por el pueblo» reafirmó Nazer, retomando la idea plasmada a comienzos del 2019 en el primer tramo de la campaña electoral que lo llevaría a ser ungido como concejal. En ese sentido enfatizó: «Yo dije que me sumaba para ayudar, amo este pueblo… soy fanático de Parera.»

Finalmente destacó «vengo a trabajar por mi pueblo».

Fuente y foto: Faustino Parera para InfoTec 4.0

