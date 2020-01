Bonavitta: “Después del ataque a Nadia lucero, crecieron las presentaciones espontaneas”

La directora de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa, Gabriela Bonavitta, dijo que la demanda de atención por situaciones de violencia hacia mujeres se incrementó en la dependencia a partir del caso de Nadia Lucero. Además se refirió a las gestiones del intendente Luciano di Napoli en el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, y a lo que se viene de cara a los próximos meses.









Por por más que haya cambio de gestión la atención en el área es urgente las 24 horas, algo que Bonavitta dejó en claro y explicó en cifras recavadas que revelan la demanda solo en el primer mes de trabajo.

«Es algo cotidiano, para el 6 de enero comenzamos a hacer de forma casera, con las herramientas que tenemos en la dirección, le pedí al equipo que empezamos a generar nuestras propias estadísticas y contamos con 90 intervenciones», contó en declaraciones al programa «Uno por semana» que se emite por LU100 y FM 102.5.

La funcionaria municipal dijo que «como suele suceder, después del ataque a Nadia lucero, crecieron las presentaciones espontaneas, muchas mujeres volvieron al espacio de terapia o por primera vez llegaron diciendo que podían ser la próxima Nadia Lucero o que sus hijos les decían que podían ser la nueva Nadia».

«La mayoría de las intervenciones fueron derivaciones judiciales, pero un 30 por ciento son presentaciones espontáneas», dijo la titular del parea de Políticas de Género y aclaró que «en el año predominan los oficios de la justicia, que es una de las funciones de la Dirección, pero ahora en enero que están de feria, tienen más que ver con las presentaciones espontánea».

Conquista feminista

Bonavitta dijo que era «impensado» que la problemática de género y diversidades «se convirtiera en tema de la agenda política y mediática» y consideró que se trata de «una de las grandes conquistas del movimiento feminista».

«Ni hablar tener una ministra de Género, y diversidades y a un presidente de alumno en una capacitación sobre la temática como lanzamiento de un programa que se va a extender en todo el país», añadió.

En este sentido, recordó que «el año pasado hablábamos de mujeres en las listas en las elecciones provinciales y nacionales. Si vemos el mapeo político observamos que no llegamos a la igualdad, pero si quienes no establecieron esa igualdad tuvieron que dar explicaciones», y se mostró confiada que «en las próximas elecciones intermedias vamos a lograr la paridad. Y tenemos que lograr que la igualdad incluya a la diversidad», sostuvo.

-¿Que es la diversidad?

-Cuando iniciamos el momento de campaña de Luciano di Nápoli en la comisión de género que yo coordinaba, comenzamos a plantear esto de que el feminismo ya no habla de mujer como sujeta política, las lesbianas comienzan a mencionarse así con un sentido político de la palabra. Ante estas nuevas denominaciones de lesbianas, políticas, travestis y trans, creíamos que era necesario hablar de políticas de género pensadas no solamente para la mujer.

La diversidad viene contener todas otras manifestaciones de sexo genéricas que no respondan a lo binario.

-¿Con que te encontraste?

-Con un equipo maravilloso que tiene muchas ganas de trabajar. Que estaban haciendo un gran esfuerzo más allá de las voluntades políticas que las rodeaban. Hoy vamos a profundizar lo realizado y abrir el diálogo con las diferentes organizaciones militantes, gubernamentales de la ciudad la provincia.

La dirección trabaja 12 horas con la oficina abierta de 7 a 19 con los casos que vienen en los oficios judiciales y con presentaciones espontáneas

Pero a las 7 de la tarde cuando se cierra la oficina, comienza el sistema de guardia, es decir que trabajamos las 24 horas. Hoy nos encontramos con que nadie sabe todo este trabajo que se hace, el gran equipo que tenemos, por eso estamos pensando representar, es decir volver a presentar a todo el equipo de trabajo.

Vamos a abordar al sistema prostituyente no como una cuestión de trabajo sino como un tema de esclavitud y tortura que afecta a las mujeres y las niñas empobrecidas.

Tenemos muy buena recepción, hemos coordinado acciones y reuniones con distintas organizaciones.

No hay folletería. Es algo básico, algo mínimo. Y es lo mínimo que debería haber. Cuando decíamos las organizaciones que 11.82 por mujer no le salvaba la vida a nadie, no responde ni a un folleto. Tampoco se están dispensando preservativos en las oficinas públicas.

Buenos Aires

El intendente Luciano di Nàpoli y el secretario Marcos Álvarez Echeveste, con Lara Carvajal, jefa de gabinete del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. «Le expresamos nuestra preocupación por los casos de violencia de género y la imposibilidad que muchas veces tenemos de abordar integralmente a las victimas. El trabajo también allí va a ser conjunto con nuestra directora de género y diversidad Gabriela Bonavitta para poder concretar el sueño de la casa sorora», remarcó el intendente de la capital pampeana.

Desde la gestión ya se empezó a trabajar para que las políticas públicas de Nación lleguen a Santa Rosa. «Fue una primera reunión de presentación y esta casa sorora que fue el nombre que le pusimos en su momento, es una gran necesidad de la ciudad y de la provincia como lo ha manifestado la secretaria de la Mujer Liliana Robledo. Nación entiende que es una necesidad no solo de acá sino de todo el país», manifestó la responsable de las Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa.

Ayer Bonavitta y Echeveste se reunieron con la secretaria de la Mujer de La Pampa, Liliana Robledo. «Todo fue en la misma sintonía. Hicimos la presentación en el marco de las responsabilidades que tiene cada una. Liliana abrió las puertas para que trabajemos en conjunto, nosotros hicimos lo mismo y ya armamos algunos puntos en común para futuros encuentros», contó.

«Todos tenemos mucha voluntad para este trabajo, el país ha quedado en una situación catastrófica y cuando decíamos que rompieron todo, realmente rompieron todo. Y hoy la situación sigue siendo muy dolorosa, la crisis no se soluciona de un día para el otro, pero hay mucha esperanza y voluntad para solucionarlo», expresó la funcionaria municipal.

En ese sentido, sostuvo que «cuando hablamos de las Direcciones de políticas de género, hablamos de derechos humanos, que siempre han sido los que menos presupuesto han tenido. Por primera vez se empieza a pensar los presupuestos para poder garantizar las políticas públicas, cosa que siempre es así, pero no siempre se lograba para estas áreas», manifestó.

Sobre la inclusión de los colectivos disidentes, Bonavitta planteó que «desde el principio, ampliar el nombre de la Dirección a Diversidad, dejamos en claro que hay que ampliar con la mirada. El cupo laboral trans es una ordenanza vigente, el intendente tiene la voluntad de cumplirla, que es ni más ni menos, cumplir con lo que está legislado», sostuvo.

«Hoy estamos con prorroga en el presupuesto y para decisiones más importantes hay que esperar la asignación de recursos», dijo la funcionaria municipal pero que de lo que se habla es «de una reparación de la gran cantidad de derechos vulnerados a las que han sido sometidas desde un primer momento».

«Hoy hablamos de infancias trans y sabemos con las vulnerabilidades con las que se encuentran cuando no hay acompañamiento del hogar y del estado, enseguida surge la exclusión del hogar, de la educación, de la salud y no tienen acceso al trabajo. Tenemos esperanza que esta ordenanza sea replicada como una ley nacional de cupo laboral trans», concluyó.

