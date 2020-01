Tierno le respondió a la familia de Cristina Lezcano

El máximo referente de Comunidad Organizada salió al cruce del hermano de la concejala fallecida. “Nosotros no hicimos ningún acoso, dijimos cual era nuestra posición y la definición partidaria”, señaló.

Ayer el hermano de la fallecida concejala acusó a Juan Carlos Tierno e integrantes de Comunidad Organizada de presionar a su hermana y afectarla en su estado de salud. La exlegisladora falleció el domingo pasado de manera sorpresiva luego de haber permanecido internada por dos semanas.









“Nosotros no hicimos ningún acoso, simplemente dijimos cual era nuestra posición. Como ella (por Cristina Lezcano) no iba a las reuniones, la gente del partido se dirigió a su domicilio particular a comunicarle que los cargos los iba a elegir CO”, señaló en el programa Uno por semana que se emite por LU 100.

“Antes de esa notificación y luego de varios mensajes, conseguimos que Cristina Lezcano viniera a casa a hablar sobre lo que había determinado el partido con los cargos en el Concejo Deliberante. En la reunión me dijo a mí y a Sandra Fonseca que necesitaba ponerlo al esposo en el cargo porque tenían deudas”, añadió.

– ¿Qué sintieron ante las declaraciones de Pablo Lezcano?

– Lo que pasa es que Pablo Lezcano se vanagloriaba de haber tenido una gran victoria política contra Tierno. Lo decía ante algunos sectores políticos y periodísticos. Él estaba muy orondo diciendo que nos había ganado. Lo que dice ahora es para encubrir su accionar, por eso nos ataca.

En otro tramo de la entrevista Juan Carlos Tierno volvió a referirse a la denuncia de hostigamiento: “el señor Pablo Lezcano que lea el papel que dice compromiso político. Cuando habla de preocupaciones que se fije si él con sus actitudes no generó algunos de los problemas y presiones de los que habla y nos acusa”.

Noticia en desarrollo.

