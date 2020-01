Intento de femicidio de Nadia: “la justicia lo está apoyando al él, están buscando la reacción nuestra”

Jorge Lucero habló esta noche con Plan B Noticias tras conocerse que Laureano González, quien golpeó de manera feroz a su hija hasta dejarla inconsciente, fue ingresado al hospital Lucio Molas, donde la chica pelea día a día por su vida.

Laureano González fue trasladado en la tarde del domingo al hospital de Santa Rosa porque “se habría cortado, lo quieren hacer pasar por loco”, dijeron desde la familia de la chica que padeció el intento de femicidio









“Tengo mucha bronca, mucha impotencia. Estamos luchando por Nadia y tenemos que seguir luchando con este asesino porque me parece que la justicia lo está apoyando, está buscando la reacción nuestra”, dijo Jorge Lucero.

“Es una burla pasearlo al asesino por este hospital. Es una burla hacia nosotros y hacia la gente, porque si la gente se hubiera enterado, podría haber pasado algo. Están jugando con nosotros”, alertó.

– ¿Cómo se enteraron de que estuvo acá en el hospital?

– Nos enteramos porque lo vieron, por alguien que está en psiquiatría. Es feo lo que pasó hoy. Creo que esto es algo preparado, es una estrategia de ellos para amedrentar.

– ¿Avisaron a la policía?

– Me da bronca porque hoy cuando llamé a la policía, el señor segundo jefe me llamó desde la Segunda para que le dijera por teléfono lo que había pasado y yo le estaba pidiendo que se acercara al lugar porque estaba con mi hija y no podía ir. ¿Qué hubiera pasado si justo iba para el lado que está mi hija? Incluso tanto nosotros, como mi familia, si lo hubiéramos cruzado en los pasillos… podrían haber pasado cosas.

– ¿Le tiene miedo a las personas con gorras?

– Sí. Que hubiera pasado si mi hija lo hubiera visto. Ella ha convulsionado, está en estado de pánico. Todos los que entran a la sala, incluso los enfermeros y médicos, se tienen que sacar lo que tienen en la cabeza, porque siente terror si ve a alguien con gorra.

– ¿Por dónde entró Laureano González?

– Ingresó por la entrada del Hospital. Lo tendrían que haber llevado al Hospital Evita

– ¿Ustedes creen que la justicia está a favor de él?

– Desde el primer día la justicia está en contra nuestra. Yo creo que hay alguien de la Brigada que sabe lo que pasó y no lo está contando. Hay cosas que no están cerrando y no te las explican. Mañana me voy a reunir con el abogado, vamos a hacer una denuncia, nos estamos cansando – finalizó Jorge Lucero.

