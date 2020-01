Trump expresó su respaldo a las manifestaciones en Irán y pidió al Gobierno “que no haya otra masacre”

El presidente de EEUU mandó un mensaje al pueblo iraní en el marco de las protestas que se desataron luego de que el Gobierno reconociera que derribó involuntariamente un avión comercial ucraniano en el que murieron 176 personas. Además, exigió a Teherán que se cumplan los controles de derechos humanos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración observa las protestas callejeras desatadas en Irán después de que el gobierno de Teherán reconociera que derribó un avión ucraniano, un incidente en el que murieron las 176 personas que iban a bordo del aparato.

Al valiente y tan sufrido pueblo de Irán: estoy con ustedes desde el comienzo de mi presidencia, y mi administración continuará estando con ustedes», tuiteó Trump. «Seguimos las protestas de cerca», añadió.

Además, pidió a Irán que evite tomar medidas represivas contra las protestas que estallaron después de que Teherán admitió haber derribado por error el avión ucraniano.

To the brave, long-suffering people of Iran: I’ve stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020