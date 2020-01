Di Napoli: “Pudimos destrabar la obra paralizada de la Circunvalación”

El intendente de Santa Rosa dio una conferencia de prensa para referirse a los temas abordados en su reunión con los ministros nacionales.

Luciano di Napoli manifestó que hubo predisposición para empezar a solucionar temas importantes para la capital pampeana pero las distintas áreas aún están en etapa de reorganización, por lo que no se puede hablar de fondos comprometidos para los próximos meses. «Plata concreta, no hay», expresó hoy.

En concreto, lo que se logró fue «destrabar la obra paralizada de la Circunvalación”, según explicó. «Esto nos va a permitir terminar una obra que es importante para la ciudad», agregó.

Otros anuncios tendrán que esperar, ya que el viaje fue en parte una serie de reuniones de presentación del «diagnóstico» de Santa Rosa, de acuerdo a los dichos del intendente. De todas formas hubo lugar para plantear la intención de avanzar en convenios con la administración nacional para la puesta en marcha de obras en la capital pampeana.

Sobre su encuentro con su amigo y actual ministro del Interior, Wado de Pedro, dijo que aprovechó a plantear «sobre el desarrollo de los programas del Desarrollo de Áreas Metropolitanas (DAMI) que están presentados por la Municipalidad de Santa Rosa, fuimos a hablar de eso puntualemnte» y encontramos excelente predisposición para trabajar con la Provincia y el Municipio».

Durante la reunión con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, expresó que «avanzamos en alguna idea de colaboración mutua para poder firmar un convenio para empezar a hacer algún tipo de obra en conjunto en la ciudad».

Consultado sobre que obras serían, contestó que «hay que analizarlo porque estamos trabajando con el gobernador Ziliotto en el plan de saneamiento general de la ciudad, pero tenemos otras obras de menor envergadura que son importantes para la ciudad, como asfaltado, o intervención en algún espacio público. Todavía no está el listado de obras pero si la idea de hacer el convenio marco que seguramente estaremos desarrollando en las próximas semanas».

Escuela Hogar

El intendente fue consultado por el pedido de recuperación de la Escuela Hogar de las manos del Ejercito Argentino, dijo que “no hubo una respuesta concreta” por parte del ministro de Defensa, Agustín Rossi, aunque si manifestó la intención de «trabajar de manera conjunta». «Es un planteo que pienso repetir mucho durante los 4 años de gestión», añadió di Napoli.

Coparticipación

Sobre esto, sostuvo que «debemos rediscutir la coparticipación a nivel provincial, sobre todo lo que tiene que ver con los servicios no tributarios, que haya un mejor control de estos» y que el proyecto que está elaborando el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, «va en un buen sentido porque premia fundamentalmente aquellos municipios que se preocupan por mejorar la recaudación genuina, que son las tasas, lo he manifestado hace tiempo». «Con la actual ley de coparticipación Santa Rosa sale perjudicada», reafirmó.

Nueva traza de la Circunvalación

Di Napoli dijo que «fue uno de los temas principales» que le llevó al administrador nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta. «Había un proyecto de Cambiemos que lo que hacía era esquivar a nuestra ciudad, y que cosechó reclamos de la Cámara de Comercio, de Hoteleros, productores de la ciudad, y nosotros lo que hicimos fue llevar ese reclamo, fuimos oídos y estuvo la garantía de que se van a hacer las cosas siempre consultando a la Municipalidad», dijo aunque aclaró que «se todavía es un proyecto que solo es un dibujo, pero era algo que preocupaba». «Nosotros llevamos la alternativa que se venía planteando en el marco de las audiencias públicas», agregó y confirmó que no se trató el tema «Autovía Ruta 5».

Saneamiento

«El saneamiento de la ciudad va a exceder a mi gestión y probablemente a las que vengan. Esto no quiere decir que no se vaya a hacer nada hasta dentro de 10 años, lo hemos dejado bien claro con Sergio Ziliotto, que vamos a armar ese plan general de saneamiento, que la ejecución de ese plan puede ser por ese periodo, pero nosotros estamos empezando a actuar ahora. Es más, a mi me desvela empezar a ejecutar obras hoy, con recursos propios», manifestó el intendente de Santa Rosa.

Además dijo que hay otra cuestiones menores, pero no menos importantes, como es el tema de la iluminación; “Santa Rosa tiene el 20% de iluminación led, tenemos que empezar el recambio y ese fue uno de los temas que también hablamos con el Ministerio del Interior, hace a la seguridad y al normal funcionamiento”, contó en la ronda de prensa.

Di Napoli dijo que a un mes de haber asumido «se está poniendo toda la energía, el equipo de trabajo está funcionando bien» y dijo que si bien “hay limitaciones, le pedimos paciencia y disculpas a los vecinos, la situación interna del municipio es mucho peor de lo que esperaba, la realidad financiera era la que preveíamos y el estado general de la ciudad la conocen todos los vecinos que la viven a diario”, remarcó.

Estacionamiento medido

Actualmente se encuentra en estudio el radio de estacionamiento medido, “hay cuestiones financieras que debemos analizar al igual que el anhelo de la peatonal para la calle 9 de Julio. Son proyectos que requieren estudio, planificación y tiempo para poder implementarse”, dijo.

Transporte Urbano

Con la Empresa que actualmente presta este servicio se encuentra vigente un contrato hasta el 2023 “mientras tanto vamos a analizar todas las opciones, se ha hablado de combis, de cooperativizar, de armar una empresa mixta, una empresa estatal, privada que preste un buen servicio, son todas opciones que se van a estudiar”, manifestó el jefe comunal.

Relleno Sanitario y Terminal de Omnibus

“Son puntos en estudio, en el caso de la Terminal es prioritario, urgente es todo, pero hoy con los temas que tenemos pasa a segundo plano, merecemos tener una Terminal acorde fuera del centro de la ciudad” indicó.

En relación al relleno sanitario fue tratado en Buenos Aires con el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, “queremos armar un verdadero centro de gestión de los residuos y no que sea sólo un lugar para depositar la basura como lo es ahora donde no se hace ningún tipo de tratamiento y división de residuos” , culminó.

