Elecciones en el PRO: Casado denunció al diputado Ardohain en la Justicia Electoral

El ex diputado provincial, Dario Casado, se presentó este lunes en la Justicia Electoral denunciando que en el PRO no le entregaban los libros de actas del partido. Además, manifestó irregularidades en el manejo del partido.

El ex intendente realiquense y ex diputado, Dario Casado, sostiene que el actual legislador y presidente del PRO Martin Ardohain, no le habría facilitado los libros de acta: «Hubo llamado a elecciones partidarias y no estarían claras las acciones de los actuales dirigentes del partido», dice Casado. Además, agrega que «como tampoco las firmas, que figuran, en algunas actas donde se definieron cuestiones importantes, que, aparentemente, no fueron informados a los miembros del partido».

Casado, indicó que presentó notas al presidente del PRO La Pampa, solicitando esta información y nunca fueron respondidas.

Frente a esto Dario Casado, denunció por irregularidades en el manejo del partido a Ardohain.

