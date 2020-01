Jorge Lucero: “Nadia nos está sorprendiendo día a día”

El padre de Nadia, Jorge Lucero, se refirió al estado de salud de su hija. Destacó que cada día ella está haciendo algo nuevo: “eso para nosotros es importantísimo”.

El domingo a la noche, Plan B junto al comunicador Víctor Salcedo, entrevistaron al papá de Nadia Lucero en el Hospital Lucio Molas.









Contó que Laureano González, quien golpeó de manera feroz a su hija hasta dejarla inconsciente, fue ingresado el fin de semana también al hospital Lucio Molas, donde la chica pelea día a día por su vida.



Además de esto habló sobre el estado de salud de su hija: “Nadia nos está sorprendiendo día a día, con poquito, pero nos sorprende todos los días”.

Señaló que “está haciendo algo nuevo, ayer logró ponerse una media sola y eso para nosotros es importantísimo”, manifestó el padre.

Jorge comentó que su presencia al lado de su hija es fundamental: “Tengo que estar yo para que ella trabaje. porque si no con otro no trabaja ni con los médicos ni con nadie, debo estar presente en todo tengo que estar yo y lamentablemente tengo que estar yo y digo lamentablemente en el sentido de que no puedo salir a trabajar”.

Lucero destacó que necesita ayuda, ya que en este mes le ha sido muy difícil salir a trabajar y necesita mantener a su familia.

Cuando fue consultado por la silla postural que había solicitado a través de los medios y las redes, manifestó que “es para traslado y para trabajar en kinesiología, necesita para trabajar ella no puede mantener el cuerpito derecho ni la cabecita tampoco, por eso se necesita esa silla.

Resaltó que salió recorrer por todos lados: “había una en el hospital, pero tenia razón el kinesiólogo ya que si llega a entrar otro paciente se complica, así que yo salí a buscar y tuve muy buena respuesta de la gente, pero ninguna era adecuada para Nadia. Justo el sábado viajaba a Castex a ver una sino me iba a Realicó y justo llego un médico que nos dijo que la silla esta y ya la está usando Nadia.

Comentó que en los últimos días Nadia no se sentía muy bien, pero: “lo dialogamos en familia y le dijimos de los chicos que al final esa era la causa que no estuviese bien, ya que cuando le contamos que estaban bien, mostrándole videos y fotos se tranquilizó muchísimo.

Finalmente expresó que el miércoles harán una nueva manifestación en la Ciudad judicial a partir de las 9 de la mañana para reclamar justicia por su hija.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios