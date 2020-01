Vialidad: El Gobierno evalúa judicializar irregularidades en la designación de cargos durante el macrismo

El ministro de Obras Públicas dijo que bajo la gestión anterior se crearon más de 80 gerencias pero que el organismo «estaba parado», por lo que evalúa realizar una denuncia judicial. Por su parte, la representante de los trabajadores aseguró que esos nombramientos eran ilegales.









El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró que «la situación de Vialidad (Nacional) es grave», tras conocerse que, durante la gestión anterior, se crearon más de 80 gerencias «que estaban de los dos lados del mostrador», en un «organismo que estaba parado».

En diálogo con radio AM 750, Katopodis afirmó que hasta 2015 «había 49 gerencias y llevaron ese número a 134», pero que «nada hace pensar que esa fue una decisión correcta, racional o inteligente: claramente lo que se quiso fue armar una estructura gerencial».

Es que, según aseveró, Vialidad Nacional es un organismo que estaba «parado, con los sistemas de gestión absolutamente frenados, y muestra de eso es que buena parte de las obras están paralizadas».

Además, afirmó que irán a la justicia y harán «las denuncias del caso» donde encuentren «situaciones que tienen que ser judicializadas» ya que, en muchos casos, había gerentes «en ambos lados del mostrador».

«Lo más grave es que ellos vinieron con la bandera de la eficiencia y fueron muy pero muy malos gobernando, gestionando, teniendo mucha negligencia, permanentes conflictos de interés y situaciones poco transparentes», agregó.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleña, denunció que el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich “no hizo los 2.800 kilómetros de autopistas que prometió” y que “de los 4.000 kilómetros de ‘rutas seguras’ no llegó a hacer seis kilómetros”.

Aleña dijo a Radio Nacional que en 2019 “ya había 100 obras paralizadas por falta de pago” y señaló que “en Vialidad no llegaban ni a pagar la luz y el presupuesto era más de 56 mil millones de pesos”.

“Nosotros queremos saber dónde está esa plata, porque se está debiendo más de 20 mil millones a las empresas”, completó la gremialista.

“Realmente ha sido todo una gran mentira y por eso era tan indignante, y está nuestra necesidad de esclarecer estos hechos”, manifestó Aleña.

La titular del citado sindicato no cree que “el ex presidente esté exento” y denunció que en muchas cuestiones estaba la “orden clara del ex presidente” Mauricio Macri.

“La caja de Dietrich era de 240 mil millones de pesos y nos preguntamos dónde fue esa plata”, completó la dirigente gremial.

Aleña recordó que en diciembre de 2015 “un gerente con 20 años de antigüedad ganaba 50.000 pesos y ellos ingresaron ganando el doble y ordenaban a aquellos gerentes lo que tenían que hacer, algo ilegal y que fue denunciado”.

Además, aseguró que la prioridad “es reincorporar a los 52 compañeros despedidos, reabrir las cinco escuelas técnicas que cerró (el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier) Iguacel, recuperar las tareas de conservación de todo el país que las han perdido los compañeros del interior y encarrilar esta situación que han dejado de una Vialidad devastada”.

