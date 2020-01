Alberto recibió a organismos de Derechos Humanos: “Tienen las puertas abiertas”

El presidente Alberto Fernández recibió a representantes de los distintos organismos de Derechos Humanos, entre ellos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

“Si alguna vez alguien les cerró la puerta fue un canalla. Para mi es un honor recibirlos y me siento una hormiga ante ustedes porque son inmensas”, dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y a los representantes de los otros 11 organismos de derechos humanos, que lo visitaron en Casa Rosada.









El primer mandatario afirmó emocionado que “han hecho mucho en un momento en que la Argentina callaba y sostuvieron su lucha pese convirtiendo el dolor en fuerza para enseñarnos a toda una sociedad». Por último Fernández aseguró que “mi compromiso con ustedes es inquebrantable”.

Estela, Taty y los organismos de Derechos Humanos saben lo que siento por la lucha que han llevado adelante: una inmensa admiración. Por eso les digo que no necesitan pedir audiencia. Para luchadores y luchadoras de su talla, las puertas de esta casa están siempre abiertas. pic.twitter.com/7T21epQHnz — Alberto Fernández (@alferdez) January 13, 2020

Durante el encuentro, los organismos de la Mesa Nacional leyeron una lista con sus prioridades entre las que se destacaron: El pedido de libertad de los presos políticos, la necesidad de desclasificar archivos, de acelerar los Juicios de Lesa Humanidad y de encontrar con urgencia a los nietos que aún faltan. Además reclamaron «modificar el funcionamiento del Poder Judicial para poder hacer justicia».

El mandatario dijo que en su gobierno «no hay presos políticos». Aclaró que en realidad se trata de personas detenidas «motivadas por causas políticas de un sistema judicial que se puso al servicio del poder político de turno» y así perseguir y encarcelar a opositores. En ese sentido, el Presidente anunció que enviará el proyecto de reforma del Poder Judicial.

“Preso político es el que está a disposición del Poder Ejecutivo Nacional sin causas abiertas. Un ‘preso político’ que está incluido en una causa, es en realidad un preso arbitrario. En los últimos cuatro años hubo una enorme arbitrariedad por parte de la Justicia para perseguir opositores y detenerlos. Me da cosa cuando me dicen que tengo presos políticos porque es cierto que están presos hasta hoy, pero cómo podría liberarlos. No podría porque hay causas abiertas. Lo que hay que seguir reclamando es por las detenciones arbitrarias que existen y están motivadas por causas políticas de un sistema judicial que se puso al servicio del poder político de turno”, aclaró.

En ese sentido Fernández aseguró que “antes de fin de mes vamos a enviar la reforma judicial que anunciamos. Espero que de ese modo empiecen a cambiar las cosas y que de una vez por todas podamos tener una justicia digna”, dijo.

También estuvieron en el encuentro, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Asistieron también representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; la Liga Argentina por los Derechos Humanos; H.I.J.O.S. Capital; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Familiares y Amigos de Santa Cruz; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza; la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte y la Asociación Buena Memoria.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios