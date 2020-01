La triste despedida al joven asesinado en Rancul: “abrí todos los vidrios y quería que el viento me evitara llorar”

La directora de la Escuela Primaria de Rancul, Selva Acosta, expresó en la red social Facebook su dolor por el asesinato de Denis Olmedo (19), en manos de su primo de 16 años luego de una gresca que terminó con la vida de su ex alumno y conmocionó a toda la provincia.

«La coherencia de la Tía Sonia me sostuvo a mí, me obligué a recordar y a contar esa parte de la infancia que compartimos: cuando bajaron el nido de camoatí para que comiera la miel y me curara los mocos, yo con mi tapado espantaba cortando clavo que terminaran todos picados», relata sobre algunas de las travesuras que roban una sonrisa en medio del dolor.









La vida del docente por momentos cruza limites de lo laboral para entrometerse casi sin querer en lo familiar. Selva en sus redes y en medio de la horrible sensación de volver de una despedida tan dura, tan cruel, logra traer pasajes de momentos que a veces se reservan solo a ámbitos familiares, pero a veces no… «Cuando los llevamos al Circo que estaba en la cancha del Pampa y en un descuido tenían metidos los brazos en la Jaula del tigre, decí que el tigre estaba tan viejo que tenía pereza de pararse» recuerda, o «cuando pintamos el mural por el día de la memoria en el paredón de la Muni y ellos con las manos con pintura entraban a la Iglesia a pintar a los Santitos…»

Sobre la vida de Denis, su maestra rompe con algunos prejuicios y afirma «Hubo amor» y lo hace a pesar de la dura vida familiar que trascendió estas últimas horas «Los viajes de Carina mamá porque ellos tenían que «reflexionar» …eran tan felices a salvajadas, la Tía Patricia, hoy destruída, era la que ponía límites y también el as de espada de ellos …»le voy a decir a la Tía Patricia» apaaa!!!…» recuerda Selva sobre el entorno intimo del adolescente.

«Tu sollozo Abuela desde el fondo de tu alma, de tu corazón me dobló las piernas a mí hoy…Amor hubo y mucho!!! de Abuela ,de Tías, de Padres ….» escribe y anuda la garganta.

«La adolescencia es difícil, ahí se desestima la crianza, los consejos, se comienza a experimentar la vida de otra manera y lo que se habló por horas en esas «charlas abiertas» parece «no ser útil», pasa con todos los chicos, desafían, intentan, aparece ese mundo de adultos donde «aprovecharse de la inocencia» es tentador, ese mundo feo que «no debe existir»….hummm» afirma la docente con una carga de preocupación que en mas de una oportunidad acompaña hasta la almohada a quienes se ponen un guardapolvo.

«Amor hubo claro que sí !!! » afirma rotundamente y continua «Fórmulas para educar hijos exactas y perfectas no sé si existen, existe sí el intento por brindar lo mejor, evitar tropiezos y que la vida no les sea tan dura, quizás no todos lo hacemos»

«Vamos a ver el pedacito de tierra para mi flaco, tan bueno era conmigo Señora» del brazito con la Abuela ahí fuímos, su llanto y su pregunta «¿cuando empiezan a hacerlo?» la interroga la abuela de Denis a Selva.

«Hablamos de una placa como ex alumno de una Escuela, de las flores blancas ….Diego no pudo bajarse de mi auto, apegado inseparable de su madre lloraba en silencio… Volvimos con la Abuela María, la Tía Sonia y el Tío Diego dispuesta a cumplir las órdenes estrictas de la Tía Patricia ….yo abrí todos los vidrios y quería que el viento me evitara llorar, ella sentadita a mi lado sollozaba profundo ….creo que el dolor de una Abuela, de una Madre es indescriptible, se respeta y acompaña» concluye la Directora hoy de la Escuela primaria de Rancul.

«Descansa en Paz, descansa en Paz Criatura..» despide a Denis, aquel niño que seguramente le robo sonrisas, enojos, horas de sueño y fundamentalmente amor.

