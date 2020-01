La UCR pidió a Alberto Fernández que no refugie más a Evo Morales

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical arremetió contra la decisión del gobierno argentino de otorgarle calidad de refugiado al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, tras el golpe de Estado en su contra.









A través de un documento titulado «¿Podemos seguir «refugiando» a Evo Morales?» y firmado por el presidente del partido, Alfredo Cornejo, la UCR cuestionó que Morales haga declaraciones políticas.

Bajo el argumento de que el ex mandatario boliviano estaba condicionado a «no hacer declaraciones políticas», los radicales expresaron que «atenta contra la paz y la democracia del país vecino, que está en pleno proceso de normalización de sus instituciones», en referencia a supuestas intenciones de armar «como en Venezuela, milicias armadas del pueblo».

«Desde Bolivia llegaron múltiples repudios a los dichos del ex presidente Morales. Desde el Gobierno que lo refugió, nada», señala el comunicado y añade «las amenazas de su ex mandatario no ayudan en nada a los bolivianos».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios