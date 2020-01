“Esperamos una condena ejemplar porque Nadia no fue su primera víctima, y si sale, no va a ser la última”

La familia de Nadia Lucero se manifestó hacia la ciudad Judicial para pedir que Laureano González sea penado por el feroz ataque a la joven.

Luján Lucero explicó que el fin de semana, cuando llevaron al acusado por intento de femicidio al hospital Lucio Molas, se preocupó porque “Psiquiatría y rehabilitación, están muy cerca. ¿Qué hubiera pasado con mi hermana si lo veía?”, se preguntó.

La familia marchó hacia la sede del Poder Judicial de La Pampa acompañada de organizaciones sociales para “pedir explicaciones de lo que pasó el fin de semana, pero la fiscala hasta el día 23 no vuelve, así que, mucho no podemos saber de la causa”.

“Queremos saber por qué hay tanta negligencia, muchos errores. Estoy segura de que no es nada en contra nuestro. Hay muchos errores, muchos descuidos”, añadió.

“Tenemos mucha impotencia y mucha bronca por los descuidos hacia Nadia. No sé cómo lo tomaría ella si se lo cruza. Más ahora que la sacan afuera de la habitación para hacer rehabilitación, se lo podría haber cruzado. Tenemos la duda de si él sigue o no en salud mental. Para nosotros es muy inseguro porque salud mental está muy cerquita de rehabilitación”, indicó una de las hermanas de Nadia.

“Nosotros estamos como a la deriva, nadie nos dice nada, si no insistimos acá, no nos dicen nada. Yo quiero confiar y quiero creer que va a ir todo bien, que va a tener una condena ejemplar. Nadia no es la primea víctima de él y si el sale en libertad, no va a ser la última”, resaltó.

– ¿Cómo está Nadia?

– Nadia avanza muy bien y muy rápido. Ya la empezaron a alimentar de a poquito y está la posibilidad de que no se haga el botón gástrico. Ya le quitan medicación y ayer hizo la primera rehabilitación. Los médicos nos dicen que avanza muy bien. Está mejorando y empezamos con la rehabilitación.

– ¿Cuánto sirve el acompañamiento de la gente?

Si no fuese por la ayuda de las organizaciones y de la gente, no sé si habríamos llegado a esto. Sin ese apoyo hubiera sido otro caso impune.

– ¿Qué sería una condena ejemplar?

– Yo por mí quisiera que él no saliera más de la cárcel, pero se que hay leyes y cosas establecidas. Otra cosa es que no tenga privilegios y que no se tome la estrategia que tiene la defensa de hacerlo pasar por insano.

– ¿Y la gente que lo acompañó o lo protegió?

– Esto no se puede apañar, como padres quienes lo ayudaron tendrían que haber pensado en sus hijos

El domingo 15 de diciembre de 2019 Laureano González atacó a su novia, Nadia Lucero, de manera feroz. La dejó inconsciente y en ese estado la llevó al hospital Lucio Molas. Una vez que la ingresó, se dio a la fuga. Fue atrapatado el martes 17 de diciembre cerca de las 19 horas en una vivienda del barrio Santa María.

También detuvieron a Claudio Reyna y su pareja, quienes lo habrían ocultado. Al otro día, la justicia los formalizó a los 3: A Laureano González por femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo, violencia de género y por alevosía; a Claudio Reyna y su pareja, por encubrimiento.

Los dos hombres recibieron prisión preventiva por 90 días y a la mujer le dictaron prisión domiciliaria.

