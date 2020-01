Tras la marcha, Despedidos de Alpargatas consiguieron una reunión con Trabajo y Producción

Despedidos Textiles de Alpargatas marcharon esta mañana por las calles de Santa Rosa para recordar que más de un año del cierre de la fábrica, siguen sin trabajo y su situación económica es dramática.









Al rededor de las 11 de este viernes, la Agrupación Despedidos de Alpargatas, que se conformó luego de que el la delegación del gremio de Textileros cerrara junto con el cierre de la planta de calzados, pidió por fuentes de trabajo para afrontar la situación acuciante que viven desde que se quedaron sin su fuente de ingresos. Son alrededor de 250 familias.

«Nos cansamos de esperar las promesas de puestos laborales que surgieron del gobierno», dijo Julio Cesar Pérez, dirigente de la Agrupación Despedidos Textiles de Alpargatas. «Trajeron a la empresa John Foos y prometieron que ibamos a tener prioridad en esos puestos laborales, lo mismo con la empresa APEX, y después nos enteramos que tercerizan todo y toman curriculum por otro lado. Y con nosotros no se ha comunicado ningún área de gobierno, desde noviembre que no tenemos contacto».

Marcharon desde Plaza San Martín hasta la sede de Trabajo de la Provincia ubicada en la calle Lisandro de la Torre 257, y consiguieron ingresar al edificio y ser recibidos por Marcelo Pedehontáa. Los medios pudieron ingresar a la oficina y presenciar una reunión en tensa, donde las y los delegados de los despedidos reprocharon la falta de soluciones por parte de la cartera laboral.

Pedehontáa se defendió diciendo que «nunca les prometí nada». Las y los despedidos habían tratado de «mentirosos» a los funcionarios del gobierno por hacer promesas durante la campaña electoral e incumplirlas. Además le endilgaron el «acomodo» de conocidos en distintas reparticiones del Estado sin atender a las 250 familias de los despedidos.

Tras las conversaciones, lo que se acordó fue una reunión para el viernes 17 a las 9 horas, entre los representantes de la Agrupación y el gobierno. «Si nosotros no hubieramos hecho la marcha ellos no se acuerdan de los alpargateros», dijo Elsa González y adelantó que no hubo ninguna propuesta: «No tienen nada para ofrecernos. Pedehontáa no tiene nada para decirnos porque el dice que no estuvo en la tratativa con la empres John Foos pero para la foto si estuvo».

La columna marchó a Casa de Gobierno con la pretención de entregarle un petitorio al gobernador Sergio Ziliotto. Fueron recibidos por Bruno Ramirez, subsecretario general de la Gobernación, en el ingreso por la explanada del edificio. Allí hicieron entrega del petitorio y el funcionario les anticipó que en la reunión del viernes iban a ser atendidos por el subsecretario de Industria, Silvano Tonellloto.

Al salir, Mónica Riarte, integrante de la Agrupación contó que «ya habían presentado una serie de notas» pero que no habían tenido respuestas. Tras la marcha consiguieron una reunión con los funcionarios de Trabajo y Producción, para sentarse a discutir como darán respuesta a la necesidad de trabajo que demandan las 250 familias.

En la movilización pudo verse el acompañamiento de algunas organizaciones gremiales como el Centro Empleados de Comercio, el Sindicato de Trabajadores de la Salud, también Judiciales, y de la CTA de los Trabajadores, entre otros.

