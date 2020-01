El Gobierno ofreció una ayuda social a los despedidos de Alpargatas

Esta mañana mantuvieron una reunión con Trabajo y Producción y les comunicaron que habría una ayuda social para las familias de los despedidos. Entregaron un listado con más de 200 nombres y quedan a la espera de una respuesta por parte de las autoridades.

Desde la Agrupación Despedidos Textiles de Alpargatas manifestaron que «ya no hay más tiempo» para seguir esperando y pidieron por trabajo.









Elsa González, Monica Riarte y Julio Cesar Pérez, referentes de la Agrupación, fueron recibidos por el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá, y el director de Industria de la Provincia, Silvano Tonelloto. La reunión se gestó ayer, luego de que las y los despedidos realizaron una marcha para denunciar la utilización política y promesas incumplidas por parte del Gobierno. Además se movilizaron a la explanada de Casa de Gobierno con la intención de entretar un petitorio al gobernador Sergio Ziliotto, que fue recibido por el subsecretario general de la Gobernación, Bruno Ramirez.

Hoy, después de la reunión, señalaron que las autoridades ofrecieron como primera medida una ayuda social y les pidieron más tiempo.

“Nosotros queremos ser positivos y creemos que esto va a cambiar. Que nos van a ayudar. Queremos creerles. Pero no podemos decir que estamos seguro porque no tenemos nada”, dijo Monica Riarte.

En tanto, Elsa González dijo que “en concreto no nos ofrecieron nada. Lo que nos pidieron es tiempo pero al alpargatero no le queda más tiempo, porque el tiempo es plata, y no tenemos más plata. No podemos seguir viviendo sin recursos”.

“Nosotros no queremos estar en la calle. Pero ellos nos llevaron a esto porque no nos recibían ni nos dan ayuda. Ya no sabemos qué hacer para conseguir un trabajo”, agregó.

Desde la Agrupación destacaron que cambió el tono de la reunión a lo que fue el reclamo del jueves con la manifestación ingresando en las oficinas de Trabajo. Habían tratado de «mentiroso» a Pedehontaá y al ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, por promocionar la instalación de la empresa John Foos y la reincorporación de los despedidos de Alpargatas.

«Ellos quedaron en que se van a poner en contacto con nosotros para darnos una respuesta. Pero los tiempos no son muchos tampocos. Quedamos que entre lunes y viernes nos iban a informar por la ayuda social», dijo Julio Cesar Pérez y agregó «no podemos patearla más».

El próximo lunes habrá una reunión de las y los despedidos para analizar en asamblea los próximos pasos a seguir. No descartan medidas de fuerza.

Por su parte, Pedehontaá destacó el clima de la reunión y dijo que se están tomando medidas, pero que «no es de un día para el otro».

“Las problemáticas siguen manifestándose y quizás el reclamo nos sirvió a muchos, y uno tiene que hacer una autocrítica, para que las cosas no se olviden”, reconoció el subsecretario de Trabajo, aunque consideró que «recuperar los puestos de trabajos no es fácil y hoy no da la ecuación económica».

Sobre la acusación que realizaron los despedidos por la utilización política que se hizo de la situación, respondió que: «Bajo ningún punto de vista ocurrió esto. Hoy Trabajo es Secretaría, pero cuando era subsecretaría era parte del equipo de Ricardo Moralejo, y yo te puedo asegurar que Ricardo jamás se ´hubiera prestado para una maniobra electoralista».

«Acá lo que hubo es un empresario, de John Foos, que fue muy claro, no les prometió trabaja mañana», dijo Pedehontaá.

-¿Que le aportó Producción a la reunión?

Fuimos a la fuente de quienes están tratando de armar el desembarco de John Foos, porque yo repito que no estoy en el tema. Fue positivo porque le reconocen a Tonelloto que siempre los atendió y que están tratando de buscar una solución. El enojo es porque se había quebrado un canal de diálogo. Eso hay que reconocerlo y hoy ya estamos trabajando.

El titular de Trabajo dijo que Santa Rosa se vio «muy afectada» por las políticas económicas y productivas del macrismo y planteó que las políticas públicas nacionales y provinciales están en el camino de empezar a dar respuesta a estas problemáticas.

«En primer lugar como sociedad se tomó una decisión a nivel nacional. Las políticas macristas estaban afectando al conjunto de la sociedad. Como santarroseños somos una sociedad de servicio, que depende del consumo, cuando cerras el mercado de pesos todo empieza a fallar. Estabamos en contra de la desprotección brutal que tuvo la industria, todo lo marcamos desde la política. Ahora Sergio Ziliotto está mostrando un acompañamiento del Gobierno Nacional para que las políticas públicas, que creemos tienen que cambiar, empiecen a tomar la fortaleza que nos lleven en un periodo de 3 o 4 meses a tener una recuperación de la industria nacional. Y lo decimos desde un lugar donde el movimiento industrial y hay expectativas de instalación de fábricas. Y eso no es de un día para el otro. Son procesos de cambio y que no son fáciles de instaurar», redondeó.

