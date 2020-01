Para algunos: aumentan el monto destinado a trabajadores del programa Vértice

En el boletín Oficial de La Pampa se publicaron los nuevos montos. Pero solo lo cobrarán quienes además de trabajar en el dispositivo de educación no formal, son docentes con legajo.

En el Boletín Oficial del 10 de enero se publicó el decreto 518 en el que se establecieron los nuevos montos para educador el Educador Comunitario y/o Asistente Territorial, que pasará a percibirá $ 11.500; el Director Responsable Territorial, $ 7.200 y el Tallerista, $ 5.700.









Pero, no es para todos. En el decreto se lee “que quienes cuenten con número de afiliado por ser agentes de la Administración Pública Provincial y se desempeñen en el Programa ‘Vértice Educativo’, percibirán un suplemento no remunerativo y no bonificable que será abonado mensualmente a partir de diciembre de 2019”

Traducido, cobrarán los 12 meses del año. Y tuvieron un aumento.

Sin embargo, se produce una situación de inequidad con quienes pertenecen al programa pero no tienen legajo en educación. Esas personas, solo cobrarán de marzo a diciembre de cada año. Además, no perciben aguinaldo y no acceden a la obra social provincial

Deben pagar el monotributo para tener cobertura médica y aportes jubilatorios. Aunque perciben un adicional de 2000 pesos por mes para pagar los gastos que implica cobrar por medo de una factura, son los más perjudicados de Vértice.

