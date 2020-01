“Apuntalar la diversidad cultural y dar herramientas de profesionalización al sector, para generar calidad y trabajo”

La secretaria de Cultura del Gobierno de La Pampa Adriana Maggio, junto a la intendente de General Pico, Fernanda Alonso visitaron ‘Estación Arte’, en la previa del festival Pre Cosquin Rock.

El área de Juventud fue el sector elegido para brindar en la tarde del viernes, un espectáculo al aire libre que sonó a trap, rock y cumbia. La diversidad musical la aportan jóvenes y no tan jóvenes que buscan más y nuevos espacios donde expresarse.

Se presentaron artistas como AXS (Trap), Mc Leber (Rap), Develakrava (Rock) y Yendo (Cumbia), acompañados por el DJ Tato Vargas.

“Estamos muy contentos que Adriana esté con nosotros. Por sus ocupaciones, no es posible que esté mañana en el Pre Cosquín, pero siemore se las arregla para estar y hoy decidió decir presente en esta previa, que es nada más y menos que ir poniéndonos en onda”, expresó la jefa comunal sobre el evento en el atardecer del viernes.

Se refirió a lo que será uno de los festivales de mayor trascendencia en el primer semestre del año: “Es darle una oportunidad a rockeros y rockeras que hacen de esto un estilo y que realmente tenían ganas de tener un espacio. La respuesta fue contundente porque hizo que más 70 bandas se inscriban y formen parte de este concurso. Mañana las 10 que fueron elegidas harán su presentación para tratar de llegar al escenario mayor de Cosquín”, indicó.

Inmediatamente, Maggio expresó: “Es una alegría doble compartir en General Pico, apoyar una gestión y acompañar un género en la previa para un festival que genera muchas expectativas. Un festival que suele estar más asociado al folklore por lo que impulsar una sede aquí, significa darle una cabida a un género que no sólo aporta como tal , sino que a los pampeanos nos aporta y suma a la idea de que la identidad es una construcción móvil, que la identidad se nutre de la pluralidad de voces”, explicó.

Pre Cosquín

Por otra parte, la Secretaria de Cultura de La Pampa se refirió a lo que será el espectáculo en el Paseo Ferroviario, el sábado desde las 19: es “súper interesante” que General Pico haya tenido su sede y que se haya convocado a este evento. En este sentido, agregó: “El pre cosquín le agrega un condimento a la ciudad y ojalá se lo agregue a Cosquín, que los artistas nuestros puedan mostrarse y demostrar que están a la altura de cualquier festival de envergadura”, añadió.

Además, aseguró que los artistas «nacionales» no sólo son los que residen en Buenos Aires, sino que también los oriundos de La Pampa y de todo el país son nacionales: “Me parece que apostar a eso, que nuestros músicos, cantores se profesionalicen, que la gente acompañe y las políticas articulen, va activar tambien el mercado interno. Cuando uno habla de que se active el mercado interno, también habla de la cultura, la cultura es un camino rápido para dar trabajo y esta bueno que se vea e impulse”, agregó.

Para la funcionaria provincial, en la construcción cultural es fundamental el debate conjunto de todas las partes de una sociedad, «se trabajan con cuestiones a favor y en contra, con conflicto constante. Cuando no hay intercambio, no hay conversación y debates, no pasa nada”, describió. Cuando «el organismo está vivo, se mueve, la única posibilidad de crecimiento es escuchar y hablar con el otro. De hecho es una definición de la cultura esa larga conversación. Así se crece: apostar en este caso a jugarse con una edición de Pre Cosquín y eso está buenísimo”, continuó Maggio.

En su explicación sobre el concepto de Cultura, la secretaria afirmó: “creo que es una construcción en la que, por otra parte venimos trabajando desde la anterior gestión de Carlos Verna y tenemos que prifundizar. La actividad cultural es espontánea, la puede hacer cualquiera, es efímera pero el Desarrollo Cultural es más complejo y sostenido, es más parecido a esto: recoger los frutos de años de trabajo en toda la provincia y ver como se recuperan vínculos y tejido social, va poniendo la gente al lado de otra gente”, dijo.

Por último, mostró su satisfacción por el éxito de las convocatorios culturales: “A mi me da me da orgullo ver este «explotar» de las fiestas populares, cómo van agiornando sus acciones, cómo los intendentes ponen cultura en prioridad en sus gestiones; es ver en hechos como se expande un proyecto de desarrollo cultural pampeano, así que bienvenida General Pico con toda la fuerza a esta línea de trabajo”, concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios