Crimen de Catriló: Pedirán perpetua para los imputados

La Fiscalía dio por concluida la investigación por la muerte de Esteban «Mulita» Peralta de la localidad de Catriló. Los 3 imputados afrontan la pena de prisión perpetua.









La fiscala Cecilia Martiní informó que la investigación concluyó “nosotros ya formulamos de manera formal la acusación contra los dos hermanos Moran y contra Leguizamón”.

“Los tres están acusados por coautores del delito de homicidio calificado y hay dos de ellos también por el delito de portación de arma de fuego en forma ilegal”, añadió.

Los 3 victimarios están imputados por homicidio calificado y la pena que afrontan es de 25 años de prisión.

Sobre el vínculo entre los acusados y la víctima, Martiní dijo que “está acreditada la existencia del hecho que esa noche estuvieron los 4 en inmediaciones de Catriló, al lugar llegaron en un vehículo que está secuestrado y que utilizaron un arma blanca, un cuchillo y un arma de fuego para darle muerte, y que los 3 imputados después del hecho fueron del lugar en el mismo vehículo cada uno a su domicilio y que escondieron los elementos para cometer el hecho, y sobre esto hay pruebas científicas y testimonial de todo esto”, agregó en diálogos con Radio Fusión FM 105.5 de Catriló.

La fiscala además confirmó que no se sabe el motivo del hecho y explicó que “acreditar eso en una acusación criminal es complejo, más en un caso de estas características donde no eran desconocidos absolutos, no hubo un móvil de robo como puede suceder en otros casos”.

Todavía no se sabe cuándo se podría realizar el juicio pero los imputados están con prisión preventiva, que tiene un plazo de duración, por lo que se espera que se haga en el transcurso de este año.

Por otra parte, Martiní descartó las versiones de que los imputados estaban en libertad en la localidad de Catriló: están alojados 2 en la Alcaidía de Santa Rosa y otro en otra dependencia de Toay”, finalizó.

